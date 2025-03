As air fryers que toda a gente quer estão com descontos irresistíveis

Este artigo pode conter links afiliados*

A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon chegou com promoções imperdíveis e, sabendo o quanto os nossos leitores adoram air fryers, decidimos selecionar os modelos com as melhores avaliações para todos os tipos de necessidades. Na nossa cuidadosa seleção encontrará opções compactas ideais para quem mora sozinho, modelos maiores para famílias numerosas, e até uma opção por menos de 50 euros.

Desde as versões básicas até às mais sofisticadas com funções múltiplas, reunimos as air fryers que realmente fazem a diferença na cozinha e no orçamento. Aproveite os descontos até 31 de março.

1. Air fryer COSORI 5,5 L - 86,86€ (antes: 114,48€)

A COSORI é uma das air fryers mais bem avaliadas da Amazon, algo raro para produtos desta categoria, com uma classificação média de 4,7 estrelas atribuída por mais de 51.000 utilizadores. O seu cesto de 5,5 litros é ideal para famílias de 3 a 5 pessoas, permitindo preparar refeições completas de uma só vez. Este modelo destaca-se por ser 50% mais rápido que um forno tradicional, enquanto os seus 13 programas pré-estabelecidos simplificam a preparação de diversos pratos. Disponível em preto, branco e vermelho, é uma escolha que não tem como falhar.

2. Air fryer Moulinex Dual Easy Fry 8,3 L - 121,95€ (antes: 203,25€)

A Moulinex Dual Easy Fry impressiona com a sua capacidade de 8,3 litros dividida em dois compartimentos independentes (5,2L e 3,1L), permitindo cozinhar dois alimentos diferentes em simultâneo. Com uma excelente classificação de 4,5 estrelas, este modelo destaca-se pela economia de energia até 70% comparado a um forno tradicional. Os seus 7 programas pré-definidos simplificam a preparação de diversas receitas, enquanto os resultados nítidos e a compatibilidade com máquina de lavar louça tornam-na perfeita para famílias numerosas que valorizam praticidade sem comprometer o sabor. Uma verdadeira revolução para quem cozinha para 6 ou mais pessoas.

3. Air fryer CRUX digital de 3 L - 41,85€ (antes: 59,85€)

Perfeita para quem vive sozinho ou casais, a CRUX de 3 litros destaca-se pelo seu tamanho compacto sem comprometer a funcionalidade. Com controlo digital e pré-aquecimento rápido, esta air fryer com classificação de 4,4 estrelas oferece excelentes resultados a um preço acessível. O seu revestimento antiaderente e a bandeja adequada para máquina de lavar louça facilitam a limpeza, enquanto o seu design em aço inoxidável acrescenta um toque de elegância à cozinha. Ideal para preparar refeições rápidas e saudáveis com economia de espaço, esta pequena potência prova que não é preciso um aparelho grande para obter pratos deliciosos com até 88% menos gordura.

4. Air fryer Aigostar Owen de 12 litros - 91,96€ (antes: 121,95€)

A Aigostar Owen é uma das air fryers mais versáteis do mercado graças ao seu impressionante conjunto de 7 acessórios incluídos. Este poderoso aparelho de 12 litros vem equipado com cesta giratória perfeita para pipocas e batatas, duas grelhas para desidratar alimentos, bandeja tradicional, alça em forma de U e espinho para frango - todos fáceis de remover e limpar. Com um ecrã LED tátil e 8 modos predeterminados, este forno de ar multifuncional de 1700W consegue cozinhar para até 8 pessoas simultaneamente. O seu sistema rotativo e a classificação de 4,1 estrelas comprovam a sua eficiência e versatilidade, transformando qualquer cozinheiro amador num verdadeiro chef com menos gordura e eletricidade.

5. Air fryer COSORI com tecnologia Air Whisper de 4,7 L - 81,12€ (antes: 143,19€)

Esta segunda COSORI conquista pela sua incrível capacidade de cozinhar em silêncio, graças à tecnologia Air Whisper - um verdadeiro alívio para quem se irrita com aparelhos barulhentos na cozinha. Com o elegante acabamento em cinzento, esta air fryer de 4,7 litros é perfeita para famílias de 3-4 pessoas e não poderia ser mais simples de usar. Bastam alguns toques no ecrã para escolher entre os 9 programas disponíveis que facilitam o preparo de diversos pratos. Com uma pontuação espetacular de 4,7 estrelas, os utilizadores adoram a sua capacidade de economizar até 55% de energia. Uma solução moderna, silenciosa e eficiente para o dia a dia, agora por pouco mais de metade do preço original.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.