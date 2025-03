Caiu a pique o preço da air fryer que cozinha para seis pessoas e é das mais elogiadas

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta air fryer da Cosori é uma das maiores estrelas do mercado, sendo uma das mais vendidas e mais elogiadas pelos clientes da Amazon. A boa notícia é que está com uma oferta flash (atenção que não vai durar muito tempo). A fritadeira de ar quente de 5,5 litros está com um desconto impressionante de 39%, baixando para apenas 86,40 euros na Amazon, quando costuma custar 142,30 euros.

OFERTA FLASH 86,40€ 142,30

Com uma capacidade generosa para até seis pessoas, esta air fryer permite preparar refeições rapidamente, consumindo 55% menos energia e cozinhando 50% mais depressa do que um forno convencional. A tecnologia de circulação de calor a 360° garante uma cozedura uniforme, resultando em alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro, com 85% menos gordura. Além disso, o seu interior em aço inoxidável e a cesta antiaderente compatível com a máquina de lavar louça tornam a limpeza extremamente simples.

Outro grande destaque deste modelo é a sua facilidade de utilização. Com 13 programas automáticos, basta um toque para cozinhar uma grande variedade de pratos. Para quem gosta de explorar novas receitas, esta air fryer inclui um livro com 100 receitas em papel e mais de 300 online, permitindo que até os cozinheiros menos experientes criem pratos dignos de um chef profissional.

Não é por acaso que este modelo acumula mais de 81 mil avaliações na Amazon, com uma impressionante classificação de 4,7 estrelas em 5.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.