Nunca se deve esquecer deste passo ao limpar a air fryer - pode estragar o aparelho

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais usados nos últimos tempos, graças à possibilidade de cozinhar sem óleo (mais saudável) e com menor consumo de energia. No entanto, há um erro comum que compromete tanto a durabilidade do aparelho como o sabor dos alimentos: a falta de limpeza adequada.

Em declarações ao site Infobae, especialistas em higiene alimentar recomendam uma limpeza ligeira após cada utilização, com um pano húmido para remover restos de gordura e alimentos. A cesta deve ser lavada à mão, e os resíduos eliminados para evitar a acumulação de bactérias.

Uma vez por mês, é aconselhada uma limpeza mais profunda. Todos os acessórios devem ser retirados e lavados com água quente e detergente desengordurante. Para zonas de difícil acesso, uma escova de dentes pode ajudar. Caso existam odores persistentes, o bicarbonato de sódio é uma boa solução.

É importante não esquecer o aquecedor e o filtro. O primeiro, embora não removível, pode ser limpo com cuidado usando um pano húmido. O filtro, se existir, deve ser retirado, limpo e recolocado corretamente.

Todas as peças devem ser bem enxaguadas e secas antes de voltar a usar o aparelho. Produtos agressivos devem ser evitados para não estragar a air fryer nem contaminar os alimentos.