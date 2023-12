As air fryer consomem muita eletricidade? Saiba se o forno é mais eficiente

Se teme que a sua air fryer esteja a consumir muita energia e se tem dúvidas sobre se é mais eficiente do que o forno elétrico, saiba que ter uma fritadeira de ar comprimido é uma excelente opção no que diz respeito ao custo de eletricidade.

De acordo com o britânico The Eco Experts, é mais económico usar uma air fryer do que um forno elétrico. Já os fornos a gás, apesar de serem mais económicos no que diz respeito a consumo, exigem muito mais tempo de cozedura, fazendo com que no final saiam mais caros do que a fritadeira.

As air fryer são, assim, muito eficientes em termos energéticos. Consomem apenas 20% do consumo de um forno elétrico quando se tem em conta os custos anuais de eletricidade. Ou seja, a fritadeira é aproximadamente cinco vezes mais eficiente do que o forno elétrico.

As fritadeiras geralmente utilizam entre 800 e 1800 watts, havendo modelos maiores com potência mais elevada. Para se ter uma ideia do nível de consumo, um micro-ondas típico usa entre 600 a 1000 watts e os fornos elétricos podem consumir até 5000 watts.

O tempo de cozedura também é mais curto na air fryer e na generalidade dura 25 a 30 minutos, embora este seja um tempo médio, já que há alimentos que precisam apenas de 10 minutos e outros de 45.

O facto de serem pequenas (entre dois e seis litros) faz ainda com que as air fryer aqueçam muito depressa, enquanto um forno, que tem uma capacidade de 60 a 70 litros, demora muito mais para aquecer e para cozinhar os alimentos. Em média, um forno precisa de mais 30 minutos para terminar a cozedura quando comparado com a air fryer, pode ler-se ainda no artigo do The Eco Experts.

Se tiver um forno a gás, saiba que estes são mais nocivos para o ambiente e para a saúde quando comparados com os fornos elétricos e as air fryer, já que emitem poluentes atmosféricos nocivos.