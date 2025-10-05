Esta é a função da air fryer que poucas pessoas conhecem e que é essencial para bons resultados

Difícil de acreditar! Esta air fryer com dois cestos e 9 programas está a menos de 100€

Cada vez mais pessoas optam por ter em casa um eletrodoméstico que se tem revelado uma verdadeira ajuda na cozinha: a airfryer, ou fritadeira de ar quente. Este aparelho permite preparar refeições de forma rápida e saudável, já que dispensa a utilização de óleo, aproveitando os próprios sucos dos alimentos.

Ainda assim, nem sempre é fácil encontrar o ponto certo de cozedura. Se já experimentou e notou que os alimentos ficam crus no interior ou demasiado passados, saiba que existem truques simples que podem fazer toda a diferença. A maioria das fritadeiras de ar dispõe de um regulador de temperatura bastante versátil, bem como de temporizadores ajustáveis consoante o tipo de receita e a marca do equipamento. Estas funcionalidades são cruciais para que carnes, vegetais ou batatas, por exemplo, atinjam a cozedura uniforme que se pretende, como sublinha o jornal El Tiempo

Alguns modelos oferecem ainda programas mais avançados, permitindo variar entre intervalos curtos e temperaturas distintas, ideais para cozinhar peixe ou carne de forma a ficarem dourados por fora e suculentos por dentro. Outras versões incluem o chamado “aviso de agitar”, que através de um sinal sonoro lembra o utilizador de mexer a bandeja ou virar os alimentos, garantindo que nada fica preso no fundo do cesto.

Outra característica de destaque é a circulação de ar quente em 360 graus, que elimina os chamados “pontos frios” e assegura que o calor chega de forma uniforme a todos os lados dos alimentos. Assim, evita-se que algumas partes fiquem mal cozinhadas ou queimadas, conseguindo-se pratos crocantes no exterior e macios no interior.

Como refere ainda o El Tiempo, estas opções transformam a experiência de cozinhar: além de práticas, permitem diversificar receitas, economizar tempo e surpreender familiares e amigos com resultados consistentes e deliciosos.