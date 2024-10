Esqueça as air fryer que dão para cinco croquetes. Pelo mesmo valor consegue cozinhar para a família toda

Este artigo pode conter links afiliados*

Não são raras as pessoas que compram air fryer e depois limitam-nas a poucas utilizações, já que não conseguem cozinhaar de uma só vez a quantidade suficiente para toda a família. Se é para cozinhar em etapas, mais vale usar a panela tradicional e o forno, certo? Mas, acbámos de descobrir uma air fryer que não custa os olhos da cara e que tem capacidade para fazer refeições completas e bolos.

Falamos da Tristar FR-6964, uma air fryer (fritadeira sem óleo) e forno multifuncional que se destaca pela sua capacidade de 10 litros. Este modelo é ideal para preparar refeições maiores, ideal para famílias ou para aqueles que gostam de receber amigos para um jantar. Quem comprou este modelo não poupa os elogios à sua dimensão: “A capacidade de 10 litros é perfeita para satisfazer as necessidades de uma família grande,” destaca um cliente nas avaliações da Amazon.

Cozinha rápida e saudável

Um dos grandes atrativos desta air fryer é a sua potente potência de 1800 W, que assegura uma cozedura rápida e homogénea. Equipado com 10 programas pré-configurados, este aparelho permite preparar uma grande variedade de pratos, desde carnes e peixes até bolos e batatas fritas, tudo com facilidade. “Funciona muito bem e é fácil de manusear,” elogia um cliente satisfeito. Outro ponto frequentemente destacado nas avaliações é a sua eficiência energética: “É mais económico em energia do que um forno normal,” comenta outro utilizador.

Consulte aqui o preço do produto

Facilidade de uso e limpeza

A Tristar FR-6964 é equipada com um painel de controlo digital intuitivo, que torna a seleção de programas e a configuração da temperatura uma tarefa rápida: “O temporizador e a temperatura são fáceis de usar,” observa um cliente. Para quem se preocupa com a limpeza, este modelo apresenta um design inteligente, incluindo uma porta removível que facilita o acesso a todos os cantos, garantindo que o equipamento mantenha sempre uma aparência impecável.

Consulte aqui o preço do produto

Avaliações dos utilizadores

A Tristar FR-6964, que conta com uma média de 4,5 estrelas na Amazon, é uma escolha a considerar para quem procura uma air fryer de grande capacidade a um preço acessível. As avaliações falam por si: “Serve para quase todas as refeições, a comida sai ótima,” afirma uma consumidora. Uma cliente partilha a sua experiência, dizendo: “Perfeita, tinha uma mais pequena para duas pessoas, mas comprei esta maior. Agora posso fazer mais variações de comida e, do que experimentei até agora, está perfeito. Recomendo.” Outra utilizadora, que leu inúmeras críticas antes de decidir, afirma: “Depois de ler milhares de avaliações de air fryers, optei por esta e posso dizer que cumpriu as minhas expectativas; estou encantada.” Uma família destaca também: “Tudo o que testámos saiu perfeito. Sem dúvida que a escolheria novamente.” Para finalizar, um cliente enfatiza a versatilidade do aparelho: “A melhor compra que fiz até agora, é muito boa em todos os aspetos; uso a air fryer até como torradeira, grelhador e para fazer pizza...”

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.