Esta air fryer gasta menos 60% de energia do que o forno e tem um cilindro para ‘fritar’ batatas

Este artigo pode conter links afiliados*

Robot de cozinha que faz frente à Bimby por uma fração do preço

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Sonha com uma torradeira SMEG? Esta também tem estilo vintage e é quase 5 vezes mais barata

Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

Nunca mais vai lidar com bancadas molhadas. Este escorredor tem drenagem autómática

Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

Este artigo pode conter links afiliados*

Se ainda não adquiriu uma air fryer, está na altura de perceber o que tem andado a perder. A verdade é que este eletrodoméstico já faz parte de muitas casas portuguesas por várias razões: passamos menos tempo a preparar refeições, poupamos energia e conseguimos cozinhar de forma mais saudável para todos. Mas não se fica por aqui!

As air fryers evoluíram de tal forma que já há modelos — como o que lhe trazemos hoje — com 11 litros de capacidade e com um cilindro rotativo integrado, para as batatas fritas. Para além destas vantagens, ainda tem um nome muito querido: Air Fryer Princess (e sim, estamos tão entusiasmados quanto possa parecer).

Consulte aqui o preço da air fryer

Air Fryer Princess: grande capacidade e batatas crocantes para todos

Com um nome delicado, mas uma capacidade generosa de até 11 litros, esta air fryer promete uma poupança energética de 60% em comparação com o forno tradicional. Inclui um cilindro rotativo, ideal para preparar batatas fritas crocantes com pouco ou nenhum óleo (um verdadeiro sonho). E, graças à tecnologia de ar circulante, consegue reduzir até 80% da gordura nos alimentos. A capacidade de cozinhar 2 a 3 porções de batatas fritas de uma só vez torna-a perfeita para famílias.

10 programas, ecrã tátil e acessórios incluídos

Com 10 programas automáticos, a Air Fryer Princess faz muito mais do que fritar: este modelo permite assar, grelhar, torrar, desidratar frutas e até descongelar alimentos, tudo num único eletrodoméstico. O ecrã táctil digital torna a utilização simples e intuitiva, podendo ajustar a temperatura entre 80 e 200 °C. Com espaço suficiente para uma pizza de 23 cm ou um frango de até 1,2 kg, é ideal para vários tipos de refeições. Além da cesta rotativa para batatas fritas, inclui ainda três grelhas de cozinha e um espeto para assar — tudo o que precisa!

Consulte aqui o preço da air fryer

O que diz quem comprou

Quem já adquiriu a Air Fryer Princess não lhe tem poupado elogios. Com uma avaliação média de 4,3 estrelas, os compradores destacam a sua eficiência e capacidade generosa. Entre os comentários, alguém diz: “Funciona muito bem com bastante espaço para um frango inteiro!” e ainda “As batatas fritas ficam espetaculares, crocantes e saudáveis”. Outro comprador refere: “É a melhor compra que fiz este ano. Já não imagino cozinhar sem ela.” Muitos também sublinham a facilidade de uso e limpeza: “Todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça, o que é um alívio”. Sobre a versatilidade, um utilizador comenta: “Não a uso só para fritar, também para aquecer e assar, é mesmo o topo”. Para quem ainda está com dúvidas, eis o comentário de outro utilizador: “Vale cada cêntimo. Se tiver espaço, não hesite.”

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.