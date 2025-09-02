Facebook Instagram
Parece da Smeg, mas vai chegar ao Lidl. Esta air fryer dupla faz-nos prever filas

Pressentimos mais uma corrida às prateleiras do Lidl. Desta vez, a culpada é uma air fryer linda de morrer que está para chegar na sexta-feira
Hoje às 16:48
De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso

A cor retro desta air fryer dupla já fez com que nos rendêssemos. Imaginamos até que se a Smeg fizesse uma fritadeira da moda seria assim. Mas é ao Lidl que vai chegar, a partir de sexta-feira esta maravilha da cozinha atual, sem nos estragar a decoração da cozinha.

A fritadeira de ar quente Silvercrest tem 2600 W e vai ser vendida por 79,99 euros, quando pelas suas características equivale a uma ao dobro do preço.

O modelo destaca-se pelas duas zonas de cozedura independentes, que podem ser controladas separadamente – ideal para preparar diferentes alimentos em simultâneo, poupando tempo e energia. Cada compartimento tem uma capacidade de cerca de 4,35 litros, o que permite cozinhar para toda a família.

Com medidas aproximadas de 40 x 30 x 38 cm, a fritadeira está disponível em duas cores: o preto clássico e este bege vintage, que remete para o design retro.

