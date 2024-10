É uma dor de cabeça lavar a air fryer? Este truque viral vai deixá-la limpa sem ter de esfregar

As air fryers estão em quase todas as casas e são um sonho na hora de preparar as mais diversas refeições. Mas como tudo o que tenha a ver com confeção de alimentos, torna-se uma dor de cabeça na hora de a lavar, especialmente se não tem máquina de lavar louça (ou se já está sem espaço).

Para deixar a air fryer a brilhar, é essencial desmontar cesto e grelha e passar uns quantos minutos a esfregar com a esponja para retirar restos de comida e gordura. A criadora de conteúdos por trás da página de TikTok @yana_mom_ descobriu uma forma mais simples e menos trabalhosa de ter o mesmo efeito.

Num vídeo que atualmente conta com mais de 200 mil “gostos”, a criadora de conteúdo mostra como basta usar uma pastilha para a máquina da loiça e água quente para limpar a air fryer. Coloque a pastilha no cesto e verta água a ferver até ao topo. Deixe de molho durante 20 minutos e retire a água suja. Não se esqueça de enxaguar bem com água corrente para evitar deixar restos de detergente que possam passar o sabor para os alimentos.

Veja no vídeo como deixar a air fryer a brilhar com este truque.