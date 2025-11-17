Facebook Instagram
Dicas

A maioria das pessoas está a colocar de forma errada as formas de papel na air fryer

Um pequeno truque pode tornar a limpeza da sua air fryer muito mais simples e quase ninguém o conhece
IOL
Hoje às 11:58
Cozinhar na air fryer
Cozinhar na air fryer
Foto: Freepik
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer

O criador de conteúdo Luís Brasiliense, que conta com mais de 91 mil seguidores no Instagram, partilhou um vídeo onde mostra um detalhe de utilização da air fryer que muitos desconhecem. Conhecido pelas suas dicas práticas para o lar, o influenciador digital explica que a maioria das pessoas coloca a forma de papel no sítio errado — e demonstra qual é afinal a posição certa.

No vídeo, Luís Brasiliense coloca o papel no fundo do cesto da air fryer, mas por baixo da peça removível onde normalmente se pousam os alimentos. Essa peça, que tem aberturas para permitir a circulação do ar quente, encaixa por cima do papel e mantém tudo no lugar. Assim, o papel consegue recolher parte da gordura e facilita a limpeza, sem interferir com o funcionamento do aparelho.

print do vídeo o brasilense

O criador, cuja bio destaca “dicas de lar, receitas e cuidados que cabem na rotina”, mostra o processo sem complicações e explica que muitos utilizadores acabam por colocar o papel diretamente por baixo da comida. A orientação que partilha serve precisamente para evitar erros comuns e tirar melhor partido do acessório.

o brasilense video

Graças a este tipo de demonstrações práticas, o criador continua a ganhar destaque entre quem procura soluções rápidas e úteis para o dia a dia — e este truque da air fryer é apenas um dos muitos que tem vindo a partilhar com a sua comunidade.

Veja o vídeo completo aqui

