A maioria das pessoas está a colocar de forma errada as formas de papel na air fryer

O criador de conteúdo Luís Brasiliense, que conta com mais de 91 mil seguidores no Instagram, partilhou um vídeo onde mostra um detalhe de utilização da air fryer que muitos desconhecem. Conhecido pelas suas dicas práticas para o lar, o influenciador digital explica que a maioria das pessoas coloca a forma de papel no sítio errado — e demonstra qual é afinal a posição certa.

No vídeo, Luís Brasiliense coloca o papel no fundo do cesto da air fryer, mas por baixo da peça removível onde normalmente se pousam os alimentos. Essa peça, que tem aberturas para permitir a circulação do ar quente, encaixa por cima do papel e mantém tudo no lugar. Assim, o papel consegue recolher parte da gordura e facilita a limpeza, sem interferir com o funcionamento do aparelho.

O criador, cuja bio destaca “dicas de lar, receitas e cuidados que cabem na rotina”, mostra o processo sem complicações e explica que muitos utilizadores acabam por colocar o papel diretamente por baixo da comida. A orientação que partilha serve precisamente para evitar erros comuns e tirar melhor partido do acessório.

Graças a este tipo de demonstrações práticas, o criador continua a ganhar destaque entre quem procura soluções rápidas e úteis para o dia a dia — e este truque da air fryer é apenas um dos muitos que tem vindo a partilhar com a sua comunidade.

Veja o vídeo completo aqui