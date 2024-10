O famoso prato que não sabia que podia fazer na air fryer e que fica pronto em 15 minutos

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

As air fryer continuam a ser um eletrodoméstico muito procurado. Apesar de serem consideradas fritadeiras de ar quente, ou seja, servem para substituir a tradicional máquina que precisa de vários litros de óleo, acabam por ser altamente versáteis, dando para fazer um sem fim de pratos.

Já falámos sobre como pode preparar ovos na air fryer, como desidratar maçã e até como fazer uma refeição completa usando apenas este eletrodoméstico. No entanto, há ainda mais segredos a descobrir. E, de acordo com o site El Español, é possível cozinhar massa na fritadeira de ar quente sem ter de aquecer água previamente.

No TikTok encontram-se já vários vídeos que mostram como pode ser simples preparar massa na air fryer. o criador de conteúdos por trás da página @miguelnaarfit, preparou massa com molho de tomate e queijo sem sujar nada mais do que um recipiente de vidro.

No vídeo, que conta já com mais de x “gostos”, pode ver-se o influencer a colocar uma dose de massa num recipiente que possa ir à air fryer. De seguida, coloca três colheres de sopa de polpa de tomate e água até cobrir completamente a massa. Mistura bem tudo e coloca na fritadeira de ar quente por 10 minutos a 200 graus. Passado esse tempo, é só abrir, voltar a misturar, colocar orégãos e queijo e colocar mais 4 minutos para derreter o queijo.

Veja o vídeo abaixo para perceber como se faz.