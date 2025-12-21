De 152€ para 90€: air fryer Moulinex com cesta extra larga está com desconto brutal

As air fryers mudaram silenciosamente a rotina da cozinha. Tornaram os jantares de semana mais rápidos, as refeições improvisadas mais previsíveis e o equilíbrio entre prazer e alimentação mais saudável muito mais fácil de alcançar. Quando surge um modelo que junta tudo isto a um preço inesperado, a reacção é quase automática. Foi exactamente isso que aconteceu com a Moulinex Easy Fry XL Surface: de 152 euros passou para 90 euros na Amazon, uma descida de cerca de 40%, difícil de ignorar — daquelas que fazem correr a avisar quem anda sempre à procura de bons achados para o dia a dia.

Pensada para um uso quotidiano e para quem cozinha para mais do que uma pessoa, esta air fryer aposta num formato horizontal que faz toda a diferença. Em vez de empilhar alimentos, permite colocá-los lado a lado, garantindo uma cozedura mais uniforme e resultados consistentes. É o tipo de detalhe que simplifica a vida e reduz aquele hábito de abrir o cesto a meio “só para ver como está”.

A cesta XL acompanha essa lógica prática. Há espaço para até 1 kg de batatas fritas, várias peças de frango ou até uma pizza inteira de 27 cm, algo pouco comum neste tipo de equipamento. Esta organização torna a preparação mais intuitiva e previsível, dispensando virar ou mexer os alimentos constantemente.

Com 2200 W de potência, a Moulinex Easy Fry XL Surface aquece rapidamente e mantém a temperatura estável ao longo da cozedura. Isso traduz-se em tempos mais curtos e refeições prontas quando é preciso, sem comprometer a textura ou o sabor.

Outro dos grandes trunfos está no sistema de resistências duplas, em cima e em baixo, combinado com a circulação de ar quente. Este conjunto permite dourar os alimentos de forma homogénea, algo particularmente apreciado em pizzas, legumes assados ou espetadas, onde o equilíbrio entre crocante e suculento faz toda a diferença.

A janela com iluminação interna reforça esta sensação de controlo sem esforço. Dá para acompanhar o estado da comida sem interromper a cozedura, evitando perdas de calor e abrindo menos vezes o equipamento — um detalhe pequeno, mas muito valorizado nas avaliações.

No final, a limpeza não estraga a experiência. O cesto pode ir à máquina de lavar loiça, tornando tudo mais simples e rápido, tal como se espera de um eletrodoméstico pensado para o ritmo actual.

Não surpreende, por isso, que este modelo apresente 4,6 estrelas, com mais de 6500 avaliações, e que tenha registado mais de 4000 compras no mês passado. A combinação de versatilidade, rapidez e resultados consistentes, agora a 90 euros, ajuda a explicar porque é que esta air fryer se tornou um daqueles achados que vale mesmo a pena partilhar.