Facebook Instagram
Descobertas

De 152€ para 90€: air fryer Moulinex com cesta extra larga está com desconto brutal

Formato horizontal, janela com luz e 2200W de potência por apenas 90 euros
IOL
Ontem às 21:16

Este artigo pode conter links afiliados*

Este desumidificador com milhares de elogios está a preço reduzido para o frio que aí vem

As air fryers mudaram silenciosamente a rotina da cozinha. Tornaram os jantares de semana mais rápidos, as refeições improvisadas mais previsíveis e o equilíbrio entre prazer e alimentação mais saudável muito mais fácil de alcançar. Quando surge um modelo que junta tudo isto a um preço inesperado, a reacção é quase automática. Foi exactamente isso que aconteceu com a Moulinex Easy Fry XL Surface: de 152 euros passou para 90 euros na Amazon, uma descida de cerca de 40%, difícil de ignorar — daquelas que fazem correr a avisar quem anda sempre à procura de bons achados para o dia a dia.

Pensada para um uso quotidiano e para quem cozinha para mais do que uma pessoa, esta air fryer aposta num formato horizontal que faz toda a diferença. Em vez de empilhar alimentos, permite colocá-los lado a lado, garantindo uma cozedura mais uniforme e resultados consistentes. É o tipo de detalhe que simplifica a vida e reduz aquele hábito de abrir o cesto a meio “só para ver como está”.

A cesta XL acompanha essa lógica prática. Há espaço para até 1 kg de batatas fritas, várias peças de frango ou até uma pizza inteira de 27 cm, algo pouco comum neste tipo de equipamento. Esta organização torna a preparação mais intuitiva e previsível, dispensando virar ou mexer os alimentos constantemente.

Com 2200 W de potência, a Moulinex Easy Fry XL Surface aquece rapidamente e mantém a temperatura estável ao longo da cozedura. Isso traduz-se em tempos mais curtos e refeições prontas quando é preciso, sem comprometer a textura ou o sabor.

Adquira aqui

air fryer moulinex

Outro dos grandes trunfos está no sistema de resistências duplas, em cima e em baixo, combinado com a circulação de ar quente. Este conjunto permite dourar os alimentos de forma homogénea, algo particularmente apreciado em pizzas, legumes assados ou espetadas, onde o equilíbrio entre crocante e suculento faz toda a diferença.

A janela com iluminação interna reforça esta sensação de controlo sem esforço. Dá para acompanhar o estado da comida sem interromper a cozedura, evitando perdas de calor e abrindo menos vezes o equipamento — um detalhe pequeno, mas muito valorizado nas avaliações.

No final, a limpeza não estraga a experiência. O cesto pode ir à máquina de lavar loiça, tornando tudo mais simples e rápido, tal como se espera de um eletrodoméstico pensado para o ritmo actual.

Não surpreende, por isso, que este modelo apresente 4,6 estrelas, com mais de 6500 avaliações, e que tenha registado mais de 4000 compras no mês passado. A combinação de versatilidade, rapidez e resultados consistentes, agora a 90 euros, ajuda a explicar porque é que esta air fryer se tornou um daqueles achados que vale mesmo a pena partilhar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Este desumidificador com milhares de elogios está a preço reduzido para o frio que aí vem
Mais de 200 compras no último mês: aspirador robot a 135€ (antes 304€) chega antes do Natal
Almofada térmica para costas e pescoço a 35€ com entrega garantida antes do Natal
De 162€ para 38€: estes fones têm 40 horas de bateria e ecrã LED digital
Mais Vistos
00:02:04
Secret Story
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
tvi
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
00:02:34
Secret Story
Pedro ataca Liliana após saída de Fábio: «Ele está lá fora graças a ti»
tvi
00:02:04
Secret Story
Gritos e palmas sem fim: Estúdio faz ovação a Leandro após resposta polémica e o momento está viral
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Dicas
Tem panelas com o fundo queimado? Especialistas explicam os erros mais comuns e como evitá-los
Mais Lidas
Dois às 10
Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana
tvi
IMI
Fisco identifica 8.500 proprietários de imóveis com indícios de fuga aos impostos. Sindicato diz que controlo está comprometido
cnn
Famosos
Logo após ser expulso de "Secret Story", Fábio Pereira surpreende-se com gesto de Liliana Oliveira: "Apareceram imagens..."
selfie
Dois às 10
Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder
tvi
Dois às 10
O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»
tvi
Fábio
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»