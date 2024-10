Descobrimos a ninja das air fryer com dupla gaveta. E é das mais apreciadas pelos clientes

Este artigo pode conter links afiliados*

É assim que vai poupar no azeite (e este é dos produtos mais vendidos da Amazon)

Esqueça o embaraço: este spray elimina os maus cheiros na casa de banho com apenas duas borrifadelas

Não podemos mentir, somos verdadeiros entusiastas das air fryers e quando nos deparámos com esta, ficámos encantados. A verdade é que este eletrodoméstico veio mudar o nosso dia-a-dia, dá-nos mais tempo para as refeições com a família, tira-nos tempo a cozinhar e a limpeza faz-se num instante.

Foi quando descobrimos a air fryer Ninja Double Stack XL que viemos a correr partilhar com os nossos leitores: este eletrodoméstico cozinha até 4 pratos em simultâneo, tem o dobro da potência e é capaz de preparar inúmeros pratos. Perfeita para famílias, para quem tem pessoas com restrições alimentares em casa ou simplesmente, para quem quer passar menos tempo a cozinhar e a limpar.

Capacidade de 9,5 litros e poupa energia

Com uma capacidade de 9,5 litros, permite preparar refeições para toda a família, poupando até 55% de energia face a um forno convencional. O design compacto e elegante adapta-se perfeitamente à sua bancada.

A tecnologia deste eletrodoméstico permite-lhe cozinhar em 4 níveis diferentes, com duas cestas e duas grelhas. Graças aos ventiladores traseiros, a comida fica cozinhada e uniforme em todos os níveis. A função SYNC sincroniza a temperatura e o tempo de confeção dos 2 compartimentos, simplificando a preparação de refeições completas.

Frita, assa, desidrata e descongela

Além da tradicional função de fritura a ar, esta máquina também assa, coze no forno, desidrata e até descongela. Com 6 modos de confeção pré-programados, é fácil de usar e adapta-se a todo o tipo de ingredientes, desde carnes e peixes a legumes e sobremesas.

Consulte aqui o preço da air fryer

O que diz quem comprou

A Ninja Double Stack XL tem uma classificação de 4,7 estrelas na Amazon, com inúmeros elogios dos utilizadores que realçam a sua eficiência, versatilidade e facilidade de utilização. "Surpreendeu-me muito. Depois de duas semanas estamos encantados com ela. Não é a minha primeira air fryer", partilha uma utilizadora satisfeita. Outro cliente destaca que "É uma máquina espectacular. Faz de tudo, fritura, descongelação, assados, etc. E é muito silenciosa." Uma utilizadora entusiasmada conta que "Comprei esta air fryer para substituir outra que tinha de 4 litros, pois precisava de 2 cestas. Esta é muito melhor, deixa a comida bem cozinhada e tem mais programas." Outro comprador afirma que "Depois de uns meses de uso a air fryer está igual, está a resistir bem à limpeza diária." Por fim, um utilizador partilha: "Tenho esta air fryer há quase 2 anos e uso-a praticamente 6 vezes por semana. O funcionamento é excelente".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.