A nova air fryer Ninja cozinha tudo ao mesmo tempo: carne, peixe, legumes e arroz prontos em 15 minutos

Num só aparelho, este modelo consegue fazer o que antes exigia vários utensílios e muito mais tempo. A Ninja Speedi é uma air fryer multifunções com capacidade de 5,7 litros, pensada para simplificar a vida de quem quer refeições saudáveis, saborosas e rápidas. Com 10 funções de confeção diferentes, permite cozinhar arroz, proteína e legumes de uma só vez, prontos em apenas 15 minutos.

Uma das características mais inteligentes da Ninja Speedi é o interruptor que muda rapidamente entre modos de confeção, permitindo usar ar quente, cozedura a vapor ou os dois em simultâneo. O resultado são pratos que combinam uma textura estaladiça com alimentos bem cozinhados e suculentos, tudo com uma eficiência difícil de igualar “Permite-me preparar refeições rápidas e saudáveis para a família. A facilidade de uso é incrível e a comida fica sempre deliciosa”, comenta uma utilizadora. Outro comprador acrescenta: “Muito versátil e fácil de limpar. Consegue fazer desde batatas fritas saudáveis até pratos completos em poucos minutos.”

Com espaço para até 4 porções, é ideal para famílias ou casais que querem planear refeições práticas sem cair na monotonia. Cabe perfeitamente uma dose de arroz (até 225g), legumes como brócolos (até 350g), e um peito de frango, tudo no mesmo ciclo. E se for fã de fritos, a função "Air Fryer" garante uma textura crocante sem necessidade de óleo.

A Ninja Speedi soma já uma impressionante média de 4,6 estrelas em avaliações na Amazon, onde também está atualmente disponível por 209€. É um daqueles eletrodomésticos que rapidamente ganha lugar fixo na bancada da cozinha , tanto pela versatilidade, como pela poupança de tempo. “Simplesmente incrível! Nunca pensei que pudesse cozinhar tão rapidamente e com tanta qualidade”, partilha uma mãe satisfeita.

