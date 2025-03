Aprendemos a fazer pão de queijo irresistível na air fryer

Para os amantes de pão de queijo, o Aldi partilhou no Instagram uma receita deliciosa desta especialidade brasileira. Crocante por fora, macio por dentro e com aquele sabor irresistível a queijo, esta versão caseira é perfeita para qualquer momento do dia.

O melhor de tudo? É fácil de preparar e pode ser feita na Air Fryer. Basta seguir os seguintes passos:

Ingredientes

2 ovos

1 pacote de natas

2 chávenas de queijo mozzarella ralado

1 chávena de polvilho doce

1 chávena de polvilho azedo

60 g de queijo parmesão ralado

q.b. de flor de sal

Modo de Preparação