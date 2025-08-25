Facebook Instagram
Dicas

É seguro usar papel de alumínio na air fryer?

Muitos continuam com esta dúvida. Fomos descobrir
IOL
Ontem às 11:45
Cozer ovos na air fryer? Eis a razão para começar já

A air fryer tornou-se, para muitos, a melhor aliada na cozinha, por ser um eletrodoméstico que ajuda a preparar refeições rápidas, saborosas e com menos gordura. Mas há uma dúvida que continua a gerar debate: afinal, pode ou não usar papel de alumínio neste tipo de aparelho?

A resposta é simples: não é recomendado. De acordo com o site KitchenAid, o alumínio pode bloquear a circulação de ar quente dentro da air fryer, o que compromete a cozedura, deixa os alimentos menos crocantes e pode até representar um risco para o funcionamento do equipamento.

Em vez disso, a melhor forma de garantir um resultado perfeito é utilizar o cesto perfurado que já vem com a maioria das máquinas. É esse acessório que permite que o ar circule livremente, deixando os alimentos dourados e estaladiços.

Para quem procura alternativas, o papel vegetal também não é indicado para forrar o cesto. No entanto, pode ser usado, tal como o alumínio, num tabuleiro colocado na prateleira inferior de alguns fornos com função de air fry, apenas para apanhar migalhas ou restos.

RELACIONADOS
Cozer ovos na air fryer? Eis a razão para começar já
Air fryer e congelados: o que resulta, o que falha e como corrigir
Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer
Há 6 sítios na cozinha nos quais nunca deve colocar a air fryer
Lasanha na air fryer: este vídeo mostra como fazer
Nunca se deve esquecer deste passo ao limpar a air fryer - pode estragar o aparelho
Estas bolinhas parecem pão de queijo, mas são saudáveis e fazem-se na air fryer
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
tvi
00:01:06
Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
tvi
00:03:43
Big Brother
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
tvi
00:01:32
Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
tvi
Destaques IOL
Air fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Batata doce
Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar
Air Fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Praias do Algarve
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Mais Lidas
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Violência doméstica
Bombeiro voluntário agride brutalmente a mulher em frente ao filho de nove anos na Madeira
cnn
Iris soares
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
Famosos
Após acidente mortal, "A Pipoca Mais Doce" recebe notícia chocante: "Muita força à família e um beijinho aos filhos"
selfie
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos