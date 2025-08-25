É seguro usar papel de alumínio na air fryer?

A air fryer tornou-se, para muitos, a melhor aliada na cozinha, por ser um eletrodoméstico que ajuda a preparar refeições rápidas, saborosas e com menos gordura. Mas há uma dúvida que continua a gerar debate: afinal, pode ou não usar papel de alumínio neste tipo de aparelho?
A resposta é simples: não é recomendado. De acordo com o site KitchenAid, o alumínio pode bloquear a circulação de ar quente dentro da air fryer, o que compromete a cozedura, deixa os alimentos menos crocantes e pode até representar um risco para o funcionamento do equipamento.
Em vez disso, a melhor forma de garantir um resultado perfeito é utilizar o cesto perfurado que já vem com a maioria das máquinas. É esse acessório que permite que o ar circule livremente, deixando os alimentos dourados e estaladiços.
Para quem procura alternativas, o papel vegetal também não é indicado para forrar o cesto. No entanto, pode ser usado, tal como o alumínio, num tabuleiro colocado na prateleira inferior de alguns fornos com função de air fry, apenas para apanhar migalhas ou restos.