Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?

O uso de papel de alumínio na air fryer tem vindo a gerar dúvidas entre os utilizadores. Especialistas explicam como utilizá-lo corretamente, evitando riscos de acidentes e garantindo que os alimentos cozinham de forma uniforme
IOL
Hoje às 14:41
Air fryer
Air fryer
Foto: freepik
A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas casas portuguesas, mas a limpeza após o uso continua a ser um desafio. Muitos recorrem ao papel de alumínio para evitar sujidade, mas surge a dúvida: é seguro usar papel de alumínio na air fryer?

No site de Martha Stewart pode ler-se que é possível utilizar papel de alumínio na air fryer, desde que se cumpram regras de segurança fundamentais. O principal cuidado prende-se com a colocação do papel, que nunca deve entrar em contacto com a resistência, pois isso pode causar danos no equipamento ou até incêndios. Os especialistas alertam ainda que o material não deve ser usado com alimentos demasiado leves, que possam deslocá-lo durante a cozedura, nem em alimentos panados ou com excesso de humidade, uma vez que essas condições aumentam o risco de mau funcionamento do aparelho.

Erin Clarke, criadora de conteúdos na área de culinária, explica ainda que o papel de alumínio não deve interferir com a circulação de ar, responsável por garantir que o alimento seja cozinhado de forma uniforme.

Para utilizar o papel de alumínio sem riscos, os especialistas deixam algumas recomendações:

  • Colocar o papel diretamente sob o alimento, dentro do cesto da air fryer, para favorecer a circulação do ar;
  • Garantir que o alimento mantém o alumínio fixo, evitando que voe dentro do aparelho;
  • Forrar apenas o fundo do cesto ou da bandeja;
  • Deixar espaço nas bordas para que o ar quente circule livremente;
  • Furar o papel de alumínio em alguns pontos, de modo a não bloquear o fluxo de ar.

Por outro lado, existem soluções para quem prefere não usar papel de alumínio:

  • Spray de cozinha antiaderente: borrifar o cesto com um spray próprio evita que os alimentos adiram. Laura Bianchi recomenda ainda revestir o alimento com um óleo resistente a altas temperaturas, como óleo de abacate, de grainha de uva, de amendoim ou de girassol refinado.
  • Papel manteiga perfurado: segundo Erin Clarke, é uma das opções mais práticas. “Os forros vêm pré-cortados e com furos que permitem uma boa circulação de ar”, explica.
  • Assadeira antiaderente: uma pequena bandeja sob o cesto ajuda a recolher migalhas e resíduos, simplificando a limpeza.
  • Forros de silicone: sugere-se o uso de forros perfurados e reutilizáveis, laváveis na máquina, sendo uma alternativa mais ecológica e duradoura.
  • Limpeza imediata: lavar o cesto e os acessórios logo após o uso evita o acúmulo de resíduos e mantém o desempenho da air fryer por mais tempo.

 

 

 

