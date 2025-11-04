Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?

Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas casas portuguesas, mas a limpeza após o uso continua a ser um desafio. Muitos recorrem ao papel de alumínio para evitar sujidade, mas surge a dúvida: é seguro usar papel de alumínio na air fryer?

No site de Martha Stewart pode ler-se que é possível utilizar papel de alumínio na air fryer, desde que se cumpram regras de segurança fundamentais. O principal cuidado prende-se com a colocação do papel, que nunca deve entrar em contacto com a resistência, pois isso pode causar danos no equipamento ou até incêndios. Os especialistas alertam ainda que o material não deve ser usado com alimentos demasiado leves, que possam deslocá-lo durante a cozedura, nem em alimentos panados ou com excesso de humidade, uma vez que essas condições aumentam o risco de mau funcionamento do aparelho.

Erin Clarke, criadora de conteúdos na área de culinária, explica ainda que o papel de alumínio não deve interferir com a circulação de ar, responsável por garantir que o alimento seja cozinhado de forma uniforme.

Para utilizar o papel de alumínio sem riscos, os especialistas deixam algumas recomendações:

Colocar o papel diretamente sob o alimento, dentro do cesto da air fryer, para favorecer a circulação do ar;

Garantir que o alimento mantém o alumínio fixo, evitando que voe dentro do aparelho;

Forrar apenas o fundo do cesto ou da bandeja;

Deixar espaço nas bordas para que o ar quente circule livremente;

Furar o papel de alumínio em alguns pontos, de modo a não bloquear o fluxo de ar.

Por outro lado, existem soluções para quem prefere não usar papel de alumínio:

Spray de cozinha antiaderente: borrifar o cesto com um spray próprio evita que os alimentos adiram. Laura Bianchi recomenda ainda revestir o alimento com um óleo resistente a altas temperaturas, como óleo de abacate, de grainha de uva, de amendoim ou de girassol refinado.