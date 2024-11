Do papel vegetal à cerâmica: afinal, quais os materiais que podemos usar na air fryer?

Esta air fryer com 10 litros de capacidade é a melhor escolha para famílias numerosas

A fritadeira sem óleo tornou-se um aliado essencial em muitas cozinhas, graças à sua capacidade de cozinhar de forma mais saudável e económica. Apesar de ser possível colocar os ingredientes diretamente no cesto, usar materiais adequados pode facilitar a limpeza, prolongar a durabilidade do revestimento antiaderente e evitar danos no aparelho.

O site Petit Chef, especializado em culinária, faz a lista dos principais materiais seguros para a air fryer:

1. Vidro resistente ao calor

Utilize recipientes de vidro refratário ou de borossilicato, que suportam altas temperaturas sem risco de quebra. Certifique-se de que o vidro tem estas características antes de usá-lo na fritadeira.

2. Papel vegetal (papel de forno)

Este papel não aderente é uma opção prática, mas deve ser usado corretamente. Nunca o coloque na fritadeira sem alimento por cima, pois pode levantar com o fluxo de ar e tocar nos elementos de aquecimento, causando um incêndio. Existem moldes de papel específicos para fritadeiras que podem ser uma solução prática.

3. Formas de metal

As formas de aço inoxidável ou alumínio, comuns na preparação de bolos, também são adequadas para a fritadeira. São ideais para sobremesas ou pratos que necessitem de uma estrutura firme, como quiches ou tartes.

4. Moldes de silicone

Os moldes de silicone de qualidade alimentar, resistentes ao calor, são perfeitos para pequenas sobremesas, como muffins ou cupcakes, e para cozinhar diferentes pratos ao mesmo tempo. São flexíveis, facilitando a remoção dos alimentos e a limpeza.

5. Cerâmica resistente ao calor

Recipientes de cerâmica seguros para forno podem ser usados na fritadeira. Distribuem bem o calor e são ideais para gratinados ou porções individuais, como ovos em cocotte.

Folha de alumínio

Pode usar folha de alumínio na fritadeira, mas com cuidado. Evite cobrir completamente o fundo do cesto para não bloquear a circulação de ar quente. Utilize-a para embrulhar alimentos ou forrar o fundo do cesto, sempre garantindo que o ar circula livremente.

Então, e quais os materiais poribidos na air fryer?

Plástico: Nunca use recipientes de plástico, pois podem derreter com o calor elevado.

Dica:

Se um recipiente ou molde é seguro para uso em forno convencional, também será seguro para a fritadeira sem óleo. Experimente diferentes materiais e descubra novas receitas de forma prática e deliciosa.