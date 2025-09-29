Difícil de acreditar! Esta air fryer com dois cestos e 9 programas está a menos de 100€

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem já tem um air fryer sabe bem a diferença que faz no dia a dia. Desde refeições mais leves até petiscos preparados em minutos, torna-se rapidamente um dos aparelhos mais usados da cozinha. E quando aparece um modelo com capacidade generosa, dois cestos independentes e preço abaixo dos 100€, é difícil não reparar. É o caso da Russell Hobbs Satisfry Dual Basket 9L, disponível na Amazon com uma avaliação média de 4,6 estrelas, quase 400 opiniões e mais de 100 compras só no último mês.

Dois pratos ao mesmo tempow

Com dois cestos de 4,5 litros cada, esta air fryer permite preparar pratos diferentes em simultâneo — ideal para quem gosta de variar no jantar ou precisa de cozinhar para mais do que uma pessoa. Graças à função de sincronização, ambos os cestos podem terminar ao mesmo tempo, mesmo com programas distintos. Como descreve uma cliente: “Funciona muito bem, adoro que as cestas sejam práticas e fáceis de usar. A função de sincronização é genial”.

Programas que simplificam

Este modelo traz 9 programas pré-definidos, pensados para diferentes tipos de alimentos, desde batatas até carne ou peixe. Há ainda a função de manter quente e a possibilidade de programar diferentes tempos de cozedura, garantindo que a refeição fica pronta no ponto certo. “É uma maravilha. Rápida, silenciosa e muito eficiente”, resume outro utilizador.

Uma air fryer pensado para a família

Com uma capacidade total de 9 litros, esta opção é indicada para quem cozinha em maior quantidade. A tecnologia de circulação rápida de ar assegura resultados uniformes, enquanto o design moderno em preto e prateado combina facilmente com qualquer cozinha. Além disso, é silenciosa e tem desligamento automático para maior segurança.

Limpeza sem esforço

O revestimento antiaderente em cerâmica e as peças adequadas para máquina de lavar loiça tornam a limpeza simples, sem perder tempo extra depois da refeição. A própria marca inclui um livro de receitas digital, acessível por QR code, para aproveitar ao máximo a air fryer. Não admira que muitos consumidores comparem este produto a modelos mais caros. Como destaca uma avaliação: “Ótima relação qualidade-preço, tão boa quanto a Ninja”.

