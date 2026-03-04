Facebook Instagram
A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€

É ideal para uma família de 5 pessoas, quase não faz ruído e só traz benefícios
IOL
Hoje às 10:51

Este artigo pode conter links afiliados*

Air FryerF Russell Hobbs 8,3 L, XXL
Air FryerF Russell Hobbs 8,3 L, XXL
Foto: Amazon.es
Adeus, Dyson? O aspirador sem fios de 75€ que está a deixar a Amazon rendida

Se estava à espera da oportunidade perfeita para passar a cozinhar de forma mais saudável, este desconto de 43% numa das melhores marcas do mercado é o sinal de que precisava. Não é todos os dias que se encontra uma air fryer deste tamanho com um preço tão baixo: a Russell Hobbs Satisfry XXL caiu dos habituais 111€ para uns incríveis 64,03€.

A confiança neste modelo é total, com uma classificação de 4,6 em 5 estrelas baseada em quase 3 mil avaliações de clientes. Só no último mês, mais de 100 pessoas decidiram aproveitar esta promoção na Amazon para renovar a sua cozinha. Com uma capacidade generosa de 8,3 litros, esta air fryer é perfeita para famílias numerosas ou para quem gosta de preparar grandes quantidades de uma só vez, permitindo até cozinhar pizzas com 26 cm de diâmetro.

air fryer xxl

Potência e poupança num só aparelho

Tecnicamente, o aparelho não deixa margem para dúvidas sobre a sua eficácia:

  • 1800W de potência: garante que os alimentos fiquem estaladiços por fora e suculentos por dentro em poucos minutos.
  • 9 funções predefinidas: basta carregar num botão para cozinhar batatas, peixe, carne ou até reaquecer refeições.
  • Poupança de energia: este modelo consome até 57% menos energia do que um forno elétrico convencional, o que se traduz numa fatura da luz mais baixa ao final do mês
O que dizem os utilizadores?

A satisfação de quem já a utiliza é o melhor argumento de venda. "A sua forma de funcionamento é muito fácil, intuitiva e simples", destaca um dos compradores nas avaliações da Amazon. Outro ponto muito elogiado é a facilidade de manutenção, uma vez que as peças são aptas para a máquina de lavar loiça, eliminando o esforço da limpeza manual após as refeições. Como resume um utilizador satisfeito: "é uma máquina que não deixa sabores estranhos e cozinha tudo de forma uniforme".

Adquira a air fryer aqui

air fryer russel hobbs xxl

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

