A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€

Se estava à espera da oportunidade perfeita para passar a cozinhar de forma mais saudável, este desconto de 43% numa das melhores marcas do mercado é o sinal de que precisava. Não é todos os dias que se encontra uma air fryer deste tamanho com um preço tão baixo: a Russell Hobbs Satisfry XXL caiu dos habituais 111€ para uns incríveis 64,03€.

A confiança neste modelo é total, com uma classificação de 4,6 em 5 estrelas baseada em quase 3 mil avaliações de clientes. Só no último mês, mais de 100 pessoas decidiram aproveitar esta promoção na Amazon para renovar a sua cozinha. Com uma capacidade generosa de 8,3 litros, esta air fryer é perfeita para famílias numerosas ou para quem gosta de preparar grandes quantidades de uma só vez, permitindo até cozinhar pizzas com 26 cm de diâmetro.

Potência e poupança num só aparelho

Tecnicamente, o aparelho não deixa margem para dúvidas sobre a sua eficácia:

1800W de potência: garante que os alimentos fiquem estaladiços por fora e suculentos por dentro em poucos minutos.

garante que os alimentos fiquem estaladiços por fora e suculentos por dentro em poucos minutos. 9 funções predefinidas: basta carregar num botão para cozinhar batatas, peixe, carne ou até reaquecer refeições.

basta carregar num botão para cozinhar batatas, peixe, carne ou até reaquecer refeições. Poupança de energia: este modelo consome até 57% menos energia do que um forno elétrico convencional, o que se traduz numa fatura da luz mais baixa ao final do mês

O que dizem os utilizadores?

A satisfação de quem já a utiliza é o melhor argumento de venda. "A sua forma de funcionamento é muito fácil, intuitiva e simples", destaca um dos compradores nas avaliações da Amazon. Outro ponto muito elogiado é a facilidade de manutenção, uma vez que as peças são aptas para a máquina de lavar loiça, eliminando o esforço da limpeza manual após as refeições. Como resume um utilizador satisfeito: "é uma máquina que não deixa sabores estranhos e cozinha tudo de forma uniforme".

