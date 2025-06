Estes são os cinco sítios onde nunca deve colocar nem guardar a air fryer

Transpirar durante a noite pode ser mais grave do que pensa, alertam médicos

A air fryer já se tornou um eletrodoméstico indispensável em muitas cozinhas, por ser super prática e eficaz em preparar refeições. No entanto, o que muitos não sabem é que o local onde é utilizada ou guardada pode comprometer o seu desempenho e até danificá-la.

O site Semana destaca cinco sítios da casa onde não deve colocar nem guardar a sua air fryer. Há sítios onde provavelmente a coloca e que pode reduzir a sua durabilidade, afetar o seu funcionamento ou, em casos mais graves, representar um risco para a segurança.

1. Em cima do fogão

Colocar a air fryer sobre o fogão, mesmo desligado, é um erro grave. O calor residual ou o acionamento acidental do fogão pode derreter componentes, causar estragos elétricos ou até provocar um incêndio. O melhor é optar por uma superfície própria, longe de qualquer fonte de calor direto.

2. Em cima de superfícies macias ou instáveis

Panos, tábuas ou superfícies que não são firmes dificultam a ventilação da air fryer e aumentam o risco de queda. Isso pode afetar o motor, bloquear o funcionamento do ventilador e levar a sobreaquecimento. Use sempre uma base plana, resistente e estável.

3. Demasiado perto de outros eletrodomésticos

A air fryer liberta calor que pode prejudicar micro-ondas, torradeiras, máquinas de café ou até frigoríficos se estiverem demasiado próximos. Isso acelera o desgaste dos aparelhos e pode causar falhas. Deixe sempre pelo menos 10 cm de espaço livre à volta.

4. Em espaços fechados ou com pouca ventilação

Utilizar a air fryer dentro de armários, prateleiras apertadas ou locais com pouca circulação de ar impede a dissipação do calor. Isso pode levar a sobreaquecimento, falhas no funcionamento ou até riscos de incêndio. Use-a em zonas abertas e só a guarde quando estiver completamente fria.

5. Perto de fontes de água ou humidade

Proximidade com lava-loiças, torneiras ou janelas expostas à chuva é perigosa. A humidade e os salpicos podem danificar os componentes internos e causar curtos-circuitos. Mantenha uma distância mínima de 50 cm de qualquer fonte de água.