"Já tive três air fryers. Esta é a melhor." Tem 4,8 estrelas na Amazon e agora está com desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Com medo das toxinas, a moda agora são air fryer com cestos em vidro

Adoramos air fryers e já não imaginamos o dia a dia sem elas. A verdade é que, se a tecnologia existe, é para nos facilitar a vida — e, se ainda ajudar a preparar refeições mais saudáveis e em menos tempo, melhor ainda. Mas nem todas as air fryers são iguais. A que hoje trazemos aos nossos leitores é especial porque combina uma cozedura mais rápida com resultados mais uniformes e consistentes, graças a um sistema de circulação de ar inovador. E não é só isso: é silenciosa, espaçosa, fácil de usar e ainda tem um design elegante que se adapta a qualquer cozinha.

Cozedura rápida e uniforme: o que torna esta air fryer diferente

A grande novidade desta air fryer da Cosori é a tecnologia TurboBlaze. Em vez do tradicional motor AC, este modelo utiliza um motor DC exclusivo que aquece e distribui o ar de forma muito mais eficiente. O resultado? Um fluxo de ar quente que circula a 360° dentro do cesto, garantindo uma cozedura 46% mais rápida e uniforme. Não é necessário parar para mexer os alimentos a meio do processo — ficam prontos por igual, por dentro e por fora.

Capacidade generosa e versatilidade para o dia a dia

Com 6 litros de capacidade, esta air fryer tem espaço suficiente para preparar refeições completas para duas a três pessoas — ou mesmo para impressionar convidados. Pode cozinhar até 1 kg de batatas fritas, 20 asas de frango ou 400g de salmão de uma só vez. Conta ainda com cinco velocidades ajustáveis, controlo de temperatura entre os 30°C e os 230°C e programas automáticos para diferentes tipos de preparação, desde carne a sobremesas. Tudo isto com um painel táctil intuitivo que simplifica ainda mais o processo.

Materiais de qualidade, funcionamento silencioso e segurança extra

Além da eficiência, esta air fryer foi pensada para oferecer segurança e durabilidade. O interior é totalmente metálico, o que elimina a libertação de BPA — uma preocupação comum em alguns modelos — e o revestimento antiaderente certificado facilita a limpeza. Outro ponto positivo é o funcionamento extremamente silencioso: apenas 27 dB, ideal para quem valoriza o silêncio na cozinha. O fecho de segurança no tampo e a estrutura robusta reforçam a sensação de um equipamento fiável e preparado para uso diário.

O que dizem os utilizadores: elogios consistentes e resultados à vista

Com uma média de 4,8 estrelas e mais de duas mil avaliações verificadas na Amazon, esta air fryer da Cosori soma elogios pela performance, facilidade de uso e resultados consistentes. “Já tive três air fryers. Esta é a melhor”, afirma um dos utilizadores, resumindo o sentimento geral. Outros destacam o sabor e textura dos alimentos: “O sabor da comida é notável, fica crocante e saborosa”, refere uma avaliação. “Já experimentei batatas fritas, frango e até sobremesas, tudo fica perfeito”, garante outro cliente. A capacidade para preparar refeições completas, a rapidez e a eficiência também se destacam: “Consigo preparar refeições para toda a família de uma só vez, poupo tempo e energia.” Há ainda quem diga que “é robusta, eficiente e os resultados são sempre excelentes.”

Adquira a air fryer aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.