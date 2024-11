Ficámos em choque quando descobrimos que esta air fryer linda só custa 50 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Com uma descida de preço incrível na Amazon - de 118 euros para 50,71 euros -, esta é a altura ideal para conhecer a Cecofry Antique 5000 Window. O bege suave e as linhas retro lembram as cozinhas americanas dos anos 50, e a janela transparente permite espreitar o que está a acontecer lá dentro. Esta é daquelas air fryers que não precisa de ficar escondida - pelo contrário, torna-se uma peça de decoração.

Prática do início ao fim

Com 1500W de potência e uma capacidade de 5,5 litros, esta air fryer permite cozinhar grandes quantidades de alimentos de uma vez, praticamente sem gordura. O termóstato ajustável vai dos 80 aos 200 graus e o temporizador de 30 minutos garante que nada fica queimado. A limpeza? É só retirar o cesto e a grelha e está feito.

Para quem tem uma vida agitada

A distribuição uniforme do calor garante que os alimentos ficam cozinhados por igual, sem zonas cruas ou queimadas. O sistema de desligamento automático traz uma segurança extra - não há problema se nos esquecermos da hora. A base antiderrapante e a pega com isolamento térmico garantem uma utilização segura, e os materiais de qualidade asseguram a durabilidade do equipamento. É especialmente útil para quem tem uma rotina agitada ou gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo na cozinha.

Adquira aqui a Cecofry Antique 500 Window

A opinião de quem já comprou

Com uma classificação média de 4,1 estrelas na Amazon, os comentários sobre esta air fryer são muito positivos: "A air fryer funciona muito bem, é fácil de usar e fantástica de trabalhar, estou muito contente", partilha uma utilizadora que deu 5 estrelas. Outro comprador satisfeito confirma: "Compra excelente, funcionalidade e qualidade são um 10". "Muito prática e rápida, os petiscos ficam deliciosos", diz mais um utilizador. A facilidade de uso é frequentemente elogiada: "É fácil de usar, ótima de manusear e os resultados são perfeitos". Por último, um comprador resume: "Poupa tempo e dinheiro, ajuda muito e adoro usá-la”.

