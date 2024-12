Chega antes do Natal e está com desconto! Quem precisa de uma air fryer XXL?

Este artigo pode conter links afiliados*

Air Fryer XXL para toda a família: agora com desconto e chega antes do Natal

Há alguém na família que anda a sonhar com uma air fryer mas ainda não deu o passo? Ou que se queixa que a sua é pequena demais para cozinhar para todos? Então chegou a altura de tornar este Natal especial. Com entrega garantida antes da consoada e 36% de desconto, a Russell Hobbs apresenta uma air fyer XXL de 8 litros que vai mudar o dia a dia de quem cozinha.

Cozinhe para toda a família de uma só vez

O tamanho é um dos grandes trunfos desta air fryer. "É muito grande e tem um compartimento no centro que permite dividir a comida em baixo e em cima", explica um utilizador satisfeito. "Cabe um frango inteiro e fica pronto no tempo predefinido", confirma outro. Com uma capacidade de 8 litros, este modelo da Russell Hobbs permite preparar refeições familiares completas sem ocupar demasiado espaço na cozinha.

Dez programas que fazem a diferença

Esta air fryer vem equipada com 10 programas pré-configurados que tornam qualquer receita simples. Desde batatas fritas a frango, passando por legumes e até descongelação, cada programa está otimizado para garantir os melhores resultados. "Já fiz batatas, nuggets, frango, entrecosto, peixe e tudo ficou super saboroso. E demora menos tempo que no forno tradicional", partilha um utilizador satisfeito. A temperatura ajustável até 220°C permite também gratinar, assar e até desidratar alimentos. "Qualquer comida que se faça na air fryer fica absolutamente deliciosa", confirma outro comprador.

Controlo digital e limpeza prática

O ecrã LED tátil torna a utilização intuitiva e simples. "É muito fácil de usar, super intuitiva. Tem boa capacidade e não ocupa demasiado espaço", explica um utilizador. O design foi pensado até ao pormenor - o cesto e a bandeja podem ir à máquina da loiça para uma limpeza sem complicações. "Estou muito contente com esta fritadeira de ar quente, o meu filho e eu não paramos de cozinhar nela. É tão fácil de utilizar que ele consegue fazer as suas refeições quando não estou", partilha uma mãe satisfeita.

Adquira a air fyer aqui

Números que impressionam

Não é por acaso que este modelo mantém uma classificação de 4.6 em 5 estrelas após milhares de avaliações. Com uma tecnologia que permite economizar até 47% de energia, esta air fryer não é apenas prática - é também uma escolha inteligente para o dia a dia.

Com desconto e entrega garantida antes do Natal, é o momento ideal para surpreender alguém com um presente que será usado e apreciado todos os dias.

