Espetadas, torradas ou bolos: o kit de acessórios que vai fazer com que use a sua air fryer ainda mais vezes

Sabemos que os nossos leitores adoram air fryers, mas será que as estão a aproveitar ao máximo? Muitas pessoas não sabem que até torradas é possível fazer neste pequeno eletrodoméstico e, que com os acessórios certos, as possibilidades de refeições são muito maiores.

Acessórios que fazem toda a diferença

Adequado para air fryers entre 5 e 6,5 litros, este kit da Cecotec inclui oito peças diferentes que transformam por completo a sua air fryer: grelhas em diferentes níveis, um tabuleiro redondo perfeito para bolos, um recipiente mais fundo para gratinados, umas pinças e até um frasco para pulverizar azeite ou óleo: "Graças às grelhas em diferentes níveis consigo duplicar o espaço de cozedura", conta um dos compradores verificados. Embora tenha sido desenhado para os modelos Cecotec, adapta-se a outras marcas desde que respeitem estas dimensões.

Do pequeno-almoço ao jantar

Começando logo pela manhã, use a grelha superior para fazer as suas torradas estaladiças sem precisar de mais um eletrodoméstico na bancada. O tabuleiro redondo abre todo um mundo de possibilidades, desde bolos a outras receitas que precisam de base uniforme. E não precisa de se preocupar com a limpeza: todo o kit tem um revestimento antiaderente e pode ir à máquina de lavar loiça, o que facilita muito o dia a dia.

Pequeno investimento, grandes resultados

Com dimensões de 20 x 25 x 7 centímetros, o kit inclui um frasco pulverizador com capacidade para 100ml. À venda por cerca de 20€, este conjunto de acessórios tem conquistado os utilizadores pela sua relação qualidade-preço: "Muito completo para o preço. Encaixa perfeitamente na minha air fryer", partilha um dos compradores verificados.

Adquira aqui os acessórios para a air fryer

A opinião de quem já comprou

Com mais de 1.600 avaliações na Amazon e uma classificação de 4,4 estrelas em 5, este kit tem conquistado muitos utilizadores. "Comprei para a air fryer e veio dar-lhe uma segunda vida", partilha um dos compradores verificados. "Completa tudo o que necessito para a air fryer", confirma outro utilizador, enquanto um terceiro acrescenta que é "perfeito para fazer todo o tipo de cozinhados". Os utilizadores são unânimes: "muito completo para o preço" e com "material de boa qualidade".

