Airbnb quer facilitar hospedagem e cria rede de coanfitriões

A Airbnb lançou recentemente um novo serviço que designa de rede de coanfitriões. Trata-se de uma aplicação disponível em 10 países (Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Reino Unido e EUA), que permite, de forma simples, que as pessoas interessadas em receber hóspedes possam encontrar anfitriões de confiança para gerirem o seu espaço.

Assim, se está a pensar rentabilizar a sua casa hospedando turistas, mas não tem tempo para fazer a gestão de todos os processos associados, agora dispõe de uma rede de apoio para executar esta tarefa. Os coanfitriões fornecem ajuda personalizado com base nas necessidades de hospedagem, desde a preparação dos anúncios à gestão de reservas e à comunicação com os hóspedes. São pessoas experientes com um histórico excecional na Airbnb, com uma classificação média de 4,86, em comparação com os 4,63 das grandes empresas de gestão imobiliária, explica a plataforma.

Com mais de 10 mil coanfitriões, o algoritmo analisa mais de 80 critérios para recomendar as opções mais compatíveis. São tidos em conta fatores como a localização, a experiência de hospedagem e o tipo de alojamento nesta seleção personalizada. A aplicação dá acesso aos perfis completos, incluindo avaliações, e permite estabelecer contacto direto com os coanfitriões.

Por último, a aplicação oferece todas as ferramentas necessárias para uma colaboração eficaz com os coanfitriões: comunicação direta, partilha do calendário, partilha de rendimentos e outras funcionalidades úteis.

“Com a rede de coanfitriões, a Airbnb simplifica o processo de hospedagem”, confirmou Brian Chesky, cofundador e CEO da Airbnb, já que basta disponibilizar o espaço e que a plataforma ajuda a encontrar a pessoa ideal para apoiar o proprietário no processo de acolhimento aos hóspedes.

