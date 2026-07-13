As burlas às férias estão a disparar. Veja os sinais que não pode ignorar

Fonte: Agência Lusa

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a plataforma eletrónica de alojamentos Airbnb alertaram hoje para o aumento de burlas, em período de férias de verão, com alojamentos ‘online’, deixando recomendações para que as reservas sejam feitas em segurança.

Porque estão a aumentar as burlas nos alojamentos de férias?

Em comunicado, a PSP refere que com o aumento das reservas, os burlões estão a direcionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades e perfis em Portugal.

De acordo com a polícia, muitos consumidores que procuram férias ou alojamentos ‘online’ encontram ‘websites’ falsos que imitam plataformas legítimas ou com pedidos de pagamento fora das plataformas oficiais.

Porque é que tantos portugueses acabam por cair nestes esquemas?

“Sensíveis ao preço e atentos às promoções, muitos viajantes portugueses podem tornar-se alvos fáceis para burlões que exploram a diferença entre aquilo que desejam e aquilo que podem gastar. Assim, as férias de verão podem deixar de ser uma experiência de descoberta para passarem a ser definidas apenas pelo preço”, realça a PSP.

Como evitar cair numa burla ao reservar um alojamento?

Na nota, a PSP e a Airbnb (plataforma 'online' para encontrar e reservar alojamentos) recomendam aos consumidores que nunca cliquem em ligações fraudulentas e anexos enviados por ‘e-mail’ ou mensagem, que são frequentemente utilizados para encaminhar os utilizadores para páginas falsas que imitam empresas legítimas.

“Para maior segurança, utilize a aplicação Airbnb ou aceda diretamente ao ’website’ oficial da plataforma”, refere a PSP, alertando que as páginas falsas podem conter erros gramaticais, de pontuação ou tempos verbais, que indicam que foram utilizados tradutores.

O que fazer se suspeitar de uma burla?

A PSP e a Airbnb aconselham também os consumidores a denunciarem sempre suspeitas de burla, a guardar trocas de ‘e-mails’, mensagens, fotos trocadas com o anunciante a apresentar queixas junto das autoridades.

Quais são os sinais de alerta que nunca deve ignorar?

Recomendam igualmente os consumidores a desconfiarem de ofertas demasiado baratas ou de pedidos de pagamento elevados, a não realizar pagamentos por transferências bancárias diretas e a usar plataformas de confiança para reservar, comunicar e pagar.

Que proteção oferece a Airbnb aos utilizadores?

“Na Airbnb, todas as reservas incluem o AirCover, que garante apoio caso exista um problema significativo com o alojamento que o anfitrião não consiga resolver, incluindo a possibilidade de encontrar uma alternativa semelhante ou receber um reembolso”., é referido na nota.

Que outras medidas podem proteger a sua conta?

A PSP e a Airbnb recomendam ainda o uso de palavras-passe diferentes e a ativação da autenticação multifator.