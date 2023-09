Vai viajar até ao Porto e precisa de alojamento? Saiba quais os melhores Airbnbs, segundo a Condé Nast Traveller

Link To Leaders

Há vários anos que o Airbnb tem sido a solução para quem gosta de viajar, mas procura fugir dos preços exorbitantes dos hotéis. Ali o viajante encontra alojamentos mais em conta em quase todas as cidades do mundo e o Porto não é exceção.

Segundo um estudo realizado pela Uswitch, uma empresa que compara preços de serviços em todo o mundo, o Porto é a cidade com os alojamentos do Airbnb mais acessíveis da Europa. Os turistas (ou portugueses) que querem passar umas férias na cidade encontram sugestões por cerca de 108,57 euros por noite. Menos 17 por cento do que em Lisboa, que tem uma média de 131,03 euros por noite.

Agora, a Condé Nast Traveler reforça o protagonismo da cidade invicta e revela os melhores Airbnbs no Porto. Quer esteja à procura de um apartamento com varanda para apreciar a vista sobre a catedral ou um refúgio acolhedor à beira-rio, há sugestões para todos os gostos.

Veja a galeria e clique nos links para conhecer cada um dos Airbnbs selecionados pela revista de viagens.