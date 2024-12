Super fácil: é assim que se monta uma lasanha na air fryer sem recipientes

Tem vontade de fazer uma lasanha, mas não quer sujar a cozinha inteira? Existe uma maneira mais rápida (e com menos loiça) de fazer lasanha, e não, não precisa do forno. Eduardo Cardoso, conhecido pelas suas dicas domésticas no Instagram, onde conta com mais de um milhão de seguidores, partilhou um truque genial: lasanha na air fryer!

Se tem uma air fryer na bancada da cozinha, prepare-se para revolucionar as suas refeições. De acordo com Eduardo Cardoso, o segredo está em montar a lasanha diretamente na cesta da air fryer e o processo de montagem é igual como montar numa travessa.

O processo é simples: comece por espalhar a carne picada na cesta. Depois coloque as tiras de massa, seguida do molho bechamel, ou um molho a gosto, e assim repetidamente. Por fim, finalize com queijo mozzarella ou outro a seu gosto. Ligue a airfryer por 15 minutos a 180°C e assim fica uma lasanha deliciosa e pronta a servir!

Mas como é que funciona? Eduardo Cardoso explica: "A air fryer aquece de maneira uniforme e cria um ambiente semelhante a um forno, mas muito mais rápido e eficiente. O calor intenso derrete o queijo, cozinha a massa e deixa a lasanha no ponto ideal, com menos tempo e sujeira".