Evite multas e acidentes: alcoolímetro está a ser um sucesso de vendas e custa menos de 20 euros.

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A responsabilidade ao volante é um compromisso de todos, e este alcoolímetro homologado facilita essa tarefa ao incluir 10 boquilhas substituíveis e laváveis, perfeitas para partilhar com os amigos após uma saída. Com um alerta de voz inteligente e códigos de cores para facilitar a leitura, este dispositivo profissional ajuda a promover hábitos mais seguros. Um dos compradores reforça: "comprei para jantares com amigos e é um acerto total... muito recomendado!".

Leituras instantâneas para decisões seguras

Este alcoolímetro digital sobressai não apenas pelo preço acessível de 18,99€, mas pela tecnologia de semicondutores (um sensor eletrónico de alta sensibilidade que deteta moléculas de álcool através de reações químicas rápidas) que permite obter uma leitura do teor de álcool no sangue em apenas cinco segundos. O dispositivo é extremamente intuitivo: basta soprar e o resultado aparece instantaneamente num ecrã LCD brilhante, acompanhado por um sistema de alertas sonoros que variam consoante o nível detetado. Como sublinha um dos utilizadores, a leitura é clara e o aparelho "transmite muita confiança para garantir que conduzo sem riscos".

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Portabilidade e segurança para os dias de calor

Com a chegada do verão e do bom tempo, os convívios entre amigos e família tendem a aumentar, tornando este dispositivo um elemento ainda mais necessário para garantir que as festas terminam em segurança. Este modelo é atualmente o mais vendido na categoria de alcoolímetros na Amazon, tendo registado mais de 200 compras no mês passado. Com um desconto de 37%, o equipamento apresenta um design ultra-compacto de apenas 60 gramas, cabendo facilmente no bolso ou no porta-luvas.

O kit é composto pelo alcoolímetro, um estojo de transporte rígido e 10 boquilhas laváveis, permitindo que várias pessoas testem os seus níveis de forma higiénica. Segundo um dos compradores, este é " um excelente aliado para noites de festa", ajudando a prevenir imprevistos e a garantir que todos chegam a casa em segurança.

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