Bebeu álcool, mas pensa que está bem para conduzir? Aldi tem à venda produto que acaba com as dúvidas

Se alguma vez se questionou se pode ou não conduzir após consumir uma bebida alcoólica, o Aldi tem a solução que pode ajudar a esclarecer essas dúvidas. A partir do dia 28 de dezembro, estará à venda, por apenas 6,99 euros, um álcoolímetro digital que promete ser a resposta para aqueles momentos de incerteza.

Este dispositivo destaca-se como um aliado indispensável numa época em que a segurança rodoviária é uma prioridade. Mede de forma rápida e precisa a taxa de álcool no sangue (TAS) e assim garante que toma decisões acertadas antes de pegar no volante, evitando surpresas desagradáveis.

O álcoolímetro apresenta um visor digital retangular na parte superior, que exibe as medições de forma clara e legível. Abaixo do visor, está localizado um botão único com o nome "POWER", que serve para ligar o dispositivo. A sua utilização é simples: basta soprar no aparelho e, em questão de segundos, obterá uma leitura exata no ecrã do seu nível de alcoolemia, com uma escala de medição de 0,0g a 1,9 g/l.

