Aldeia espanhola é a primeira a ser declarada conjunto histórico-artístico. E nós já a queremos visitar

Entre ruas de pedra e fachadas históricas, existe uma aldeia espanhola que preserva séculos de história e tradição, conquistando um lugar único na cultura do país
Ontem às 16:29
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses

Escondida entre montanhas e abraçada por ruas estreitas de pedra, existe uma aldeia medieval que conseguiu preservar a maior parte do seu património durante décadas. É uma aldeia que nos remete para o passado, com uma arquitetura incrível, entre fachadas de adobe, varandas floridas e detalhes arquitetónicos que contam histórias de séculos passados.

De acordo com o site espanhol El Periodico, foi nesta aldeia que, em 1940, se atribuiu a primeira distinção de Conjunto Histórico-Artístico de Espanha, uma classificação que visava proteger locais autênticos e valiosos do país, garantindo a sua preservação para as gerações futuras. Hoje, este título integra-se na categoria mais ampla de Bem de Interesse Cultural (BIC), mas a primazia histórica permanece única.

Falamos de La Alberca, na província de Salamanca, um pequeno povoado com pouco mais de mil habitantes que oferece um exemplo perfeito de aldeia serrana tradicional. As conhecidas "tramoneras", traves de madeira que formam figuras geométricas nas fachadas, e as ruas empedradas com seixos rolados transportam os visitantes para a Idade Média. A influência da arquitetura popular da Bretanha francesa, região de onde vieram os primeiros repovoadores, é visível em cada detalhe.

Entre os pontos de maior encanto destaca-se a praça Mayor, porticada e irregular, com colunas de granito que sustentam alpendres sob varandas coloridas. A igreja de Nuestra Señora de la Asunción, construída em 1730 pelo arquiteto Manuel de Larra Churriguera, responsável por obras emblemáticas como a nova catedral de Salamanca, é outro ex-libris da aldeia.

O nome La Alberca deriva do árabe Al-Bereka, que significa “O Tanque” ou lugar de águas, referência às numerosas fontes espalhadas pelas ruelas, lembrando o legado islâmico da região. Combinando história, arquitetura e tradição, La Alberca é hoje um destino imperdível para quem procura mergulhar no charme autêntico das aldeias medievais espanholas.

