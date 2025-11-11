Facebook Instagram
Dicas

Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem

Prepare-se para perder-se numa aldeia portuguesa iluminada pelo Natal, que tem recebido elogios lá fora
IOL
Hoje às 12:52
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL

Se procura um destino para entrar no verdadeiro espírito natalício, a aldeia de Cabeça, em Seia, no coração do Parque Natural da Serra da Estrela, promete encantar miúdos e graúdos. 

Todos os anos, a aldeia Natal portuguesa vai sendo falada lá fora e já chegou mesmo a merecer destaque no jornal britânico The Guardian

O que torna Cabeça verdadeiramente especial é o envolvimento da comunidade: todas as decorações são feitas pelos próprios habitantes, utilizando elementos recolhidos da natureza e da limpeza das florestas, como videiras, giestas, canas, pinheiros, folhas de fetos e até lã das ovelhas Bordaleiras da Serra da Estrela. Um trabalho artesanal que dá vida à aldeia e cria uma atmosfera única, repleta de autenticidade e magia.

Para além das decorações, os moradores abrem as portas das suas casas e garagens para oferecer aos visitantes uma experiência completa: comida tradicional, bebidas quentes, artesanato, decoração e produtos locais. Um convite a descobrir sabores e saberes típicos da região, enquanto se percorrem as ruas iluminadas e animadas da aldeia.

À noite, Cabeça ganha um encanto ainda maior. As luzes LED transformam as ruas numa verdadeira obra de arte luminosa, proporcionando o cenário perfeito para passeios em família, fotografias e momentos de lazer. A programação de atividades da Aldeia Natal, que inclui workshops, animação e eventos temáticos, está disponível no site oficial da aldeia.

Com uma combinação de tradição, criatividade e espírito natalício, a Aldeia Natal de Cabeça é o destino ideal para um fim de semana inesquecível em dezembro, no seio da natureza da Serra da Estrela.

De 6 de dezembro de 2025 a 1 de janeiro de 2026, a pequena aldeia transforma-se na Aldeia Natal, com ruas e casas de xisto iluminadas por milhares de luzes LED e decoradas com materiais totalmente naturais ou recicláveis.

 

RELACIONADOS
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros
Esta receita de bacalhau com camarão vai deixar todos rendidos no Natal
Receita de rabanadas com doce de ovos: um clássico da doçaria portuguesa no Natal
Receita de sonhos tradicionais de Natal
Receita de arroz doce à moda antiga: aprenda a fazer para o Natal
Mais Vistos
00:01:03
Dois às 10
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
tvi
00:01:59
Secret Story
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
tvi
00:01:59
Secret Story
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
tvi
00:43:05
Dois às 10
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
tvi
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
cnn
Liliana Filipa
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Benfica
«Vou rebentar contigo»: relatório do árbitro regista insultos e ameaças de Mário Branco
maisfutebol
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
cnn