Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem

Se procura um destino para entrar no verdadeiro espírito natalício, a aldeia de Cabeça, em Seia, no coração do Parque Natural da Serra da Estrela, promete encantar miúdos e graúdos.

Todos os anos, a aldeia Natal portuguesa vai sendo falada lá fora e já chegou mesmo a merecer destaque no jornal britânico The Guardian.

O que torna Cabeça verdadeiramente especial é o envolvimento da comunidade: todas as decorações são feitas pelos próprios habitantes, utilizando elementos recolhidos da natureza e da limpeza das florestas, como videiras, giestas, canas, pinheiros, folhas de fetos e até lã das ovelhas Bordaleiras da Serra da Estrela. Um trabalho artesanal que dá vida à aldeia e cria uma atmosfera única, repleta de autenticidade e magia.

Para além das decorações, os moradores abrem as portas das suas casas e garagens para oferecer aos visitantes uma experiência completa: comida tradicional, bebidas quentes, artesanato, decoração e produtos locais. Um convite a descobrir sabores e saberes típicos da região, enquanto se percorrem as ruas iluminadas e animadas da aldeia.

À noite, Cabeça ganha um encanto ainda maior. As luzes LED transformam as ruas numa verdadeira obra de arte luminosa, proporcionando o cenário perfeito para passeios em família, fotografias e momentos de lazer. A programação de atividades da Aldeia Natal, que inclui workshops, animação e eventos temáticos, está disponível no site oficial da aldeia.

Com uma combinação de tradição, criatividade e espírito natalício, a Aldeia Natal de Cabeça é o destino ideal para um fim de semana inesquecível em dezembro, no seio da natureza da Serra da Estrela.

De 6 de dezembro de 2025 a 1 de janeiro de 2026, a pequena aldeia transforma-se na Aldeia Natal, com ruas e casas de xisto iluminadas por milhares de luzes LED e decoradas com materiais totalmente naturais ou recicláveis.