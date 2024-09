Esta aldeia nasceu do sonho de um artista e é de visita obrigatória. Fica a 40 km de Lisboa

Portugal até pode não ser um país grande, mas parece que há sempre algo por conhecer, um canto escondido para desvendar, uma aldeia parada no tempo para descobrir. Para quem é apaixonado por história e pelas tradições nacionais – ou simplesmente por passear – há um sítio que não pode perder. É no Sobreiro, entre a Ericeira e Mafra, que se encontra a Aldeia Típica de José Franco, um museu fora de portas com entrada gratuita e miniaturas que dão a conhecer a tradição saloia.

Quem chega pela primeira vez à Aldeia Típica de José Franco, poderá até achar que está numa qualquer aldeia portuguesa típica, com o seu moinho, oficinas e pequenas casinhas. No entanto, esta zona é um marco entre as aldeias musealizadas do país. Acima de tudo, é a materialização de um sonho do oleiro José Franco que, juntamente com a esposa, Maria Helena, edificou uma verdadeira homenagem à sua terra e à identidade da região saloia

Este museu a céu aberto, também conhecido como Aldeia Saloia ou Aldeia Típica, é composto por três áreas distintas. Quem por aqui passar, vai ver uma reprodução das oficinas, lojas e casas de antigamente, onde se recriam costumes dos camponeses da zona.

A outra parte é para os mais novos, mas os mais crescidos também podem aproveitar. Trata-se de réplicas, em miniatura, de casas e atividades da região. Aqui, pode ver-se representações de trabalhos no campo e até de pesca. Há ainda um parque infantil de grandes dimensões.

A história de José Franco é inspiradora e, por isso, foi construído um museu dedicado ao oleiro, que faleceu em 2009, e à sua obra.

Mas há mais para visitar na Aldeia Típica de José Franco. Um restaurante dá a conhecer as iguarias regionais, uma loja de cerâmica mantém viva a tradição oleira e uma padaria faz pão com os métodos de antigamente.

Entre 1 de outubro e 30 de abril, a Aldeia Típica de José Franco está aberta das 9h30 às 18h30 durante a semana, e das 9h30 às 19h aos sábados, domingos e feriados. Atenção, a adega/restaurante e a lojinha só abrem aos sábados, domingos e feriados. A entrada é gratuita.