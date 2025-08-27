Facebook Instagram
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai

Entre colinas e ruas de pedra, há uma pequena aldeia perto de Lisboa onde a tradição se mantém viva e o tempo parece ter parado (e que merece mesmo uma visita)
IOL
Hoje às 15:40
Viagens em Portugal para quem ama o campo: Aqui os turistas vão fazer queijo, apanhar maçã ou vindimar

A apenas meia hora de Lisboa, escondida entre colinas e vales do concelho de Mafra, encontra-se a Aldeia da Mata Pequena, um verdadeiro refúgio para quem gosta de história, tradições e e estar longe da correria da cidade. Este pequeno aglomerado rural é um dos segredos mais bem guardados da região saloia, mantendo a autenticidade de uma aldeia de outros tempos.

Com pouco mais de uma dúzia de casas cuidadosamente recuperadas, a aldeia é hoje um espaço onde o turismo rural se cruza com a preservação do património. Aqui é possível pernoitar em casas típicas transformadas em alojamentos turísticos, a partir de 90 euros por pessoa, todas decoradas de forma rústica e com pormenores que mantêm viva a tradição saloia. A ideia é oferecer uma experiência autêntica, longe do ritmo acelerado das cidades, mas sem perder o conforto moderno.

O silêncio é apenas interrompido pelo chilrear dos pássaros ou pelo som de animais da quinta, e o cenário natural envolvente convida a caminhadas ou passeios de bicicleta pelos trilhos da zona.

A Tasquinha do Gil: paragem obrigatória

Nenhuma visita à Aldeia da Mata Pequena fica completa sem uma refeição na Tasquinha do Gil, um restaurante que se tornou famoso pela cozinha caseira e ambiente acolhedor.

Com um menu que homenageia a gastronomia tradicional portuguesa, a Tasquinha do Gil serve pratos típicos confecionados com ingredientes frescos e locais.

Aqui é possível provar desde enchidos e petiscos até pratos mais robustos, acompanhados por vinhos da região. A atmosfera é simples, mas genuína, e transporta qualquer visitante para as memórias de uma tasca antiga, onde se come bem e sem pressas.

 

