Nenhum português devia falhar a visita a esta aldeia que é um museu a céu aberto

Portugal respira história a cada esquina e esta aldeia é um tesouro para quem quer viajar a tradições antigas do país. Situada entre a Ericeira e Mafra, no Sobreiro, a Aldeia Típica de José Franco é um verdadeiro museu a céu aberto, uma aldeia saloia de entrada gratuita e miniaturas que encantam os mais novos.

Esta aldeia é um marco entre as aldeias musealizadas do país, fruto do sonho do oleiro José Franco. Nos anos 1950, José Franco e a mulher, Maria Helena, decidiram tornar realidade o sonho de recriar uma aldeia que homenageasse a sua terra e preservasse a identidade da região saloia.

Assim surgiu a Aldeia Típica de José Franco, com duas zonas distintas: uma onde estão reproduzidas as antigas oficinas, lojas e casas e onde se recriam os costumes dos camponeses da Mafra de outrora; e outra parte destinada às crianças, com réplicas em miniatura das casas e atividades da região.

Posteriormente, foi adicionada à Aldeia-Museu uma terceira área, com um parque infantil de grandes dimensões. Aqui também encontramos um museu dedicado a José Franco, falecido em 2009, e dedicado à sua obra, além de um restaurante com iguarias regionais, uma loja de cerâmica que preserva a tradição oleira e uma padaria que faz pão como antigamente.

Pode aprender a fazer peças em barro com os oleiros, comprar barro a preços muito acessíveis, comer um bom pão com chouriço feito em forno de lenha ou comprar peças tradicionais como os tachos de barro e as taças de vinho.

A entrada é gratuita e podemos garantir: esta aldeia fica na memória de qualquer criança.