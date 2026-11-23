Quem vive na Trofa vai passar a ter mais uma opção para fazer as compras de supermercado. O ALDI abre a sua primeira loja no concelho esta sexta-feira com uma oferta especial para assinalar a inauguração: um vale de 5 euros para descontar numa compra futura de, pelo menos, 20 euros.

O novo supermercado fica na Rua 16 de Maio, na antiga Estrada Nacional 104, e tem cerca de 1000 metros quadrados de área de venda. Com esta abertura, a cadeia chega às 168 lojas em Portugal.

Como conseguir o desconto de 5 euros no ALDI?

No dia da inauguração, os clientes vão receber um vale de desconto de 5 euros, que poderá ser utilizado numa compra posterior de valor igual ou superior a 20 euros.

E as novidades não ficam por aqui. Nas semanas seguintes à abertura, estão previstas outras promoções em produtos essenciais para o dia a dia.

Novo supermercado tem 72 lugares de estacionamento

Para quem se deslocar de carro, a loja dispõe de 72 lugares de estacionamento, incluindo três destinados a pessoas com mobilidade reduzida.

Há também quatro pontos de carregamento para veículos elétricos, suporte para bicicletas e uma zona própria para deixar os cães enquanto se fazem as compras.

O espaço foi ainda preparado para receber painéis fotovoltaicos, cuja instalação está prevista para uma fase posterior à abertura.

ALDI cria 20 empregos na Trofa

A chegada do supermercado trouxe cerca de 20 novos postos de trabalho, tendo sido dada preferência ao recrutamento de pessoas da região.

A loja vai também colaborar com a Re-Food Trofa, através da doação de excedentes alimentares. A instituição conta com cerca de 78 voluntários e parceiros locais e ajuda semanalmente mais de 250 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A abertura implicou ainda algumas melhorias na zona envolvente, incluindo a instalação de uma nova conduta de águas pluviais e a pavimentação da área próxima do supermercado.

Esta é a terceira inauguração do ALDI na Área Metropolitana do Porto em 2026.