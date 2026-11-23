Vai abrir um novo Aldi e quem visitar no primeiro dia ganha um vale de 5 euros
Abertura está agendada já para esta sexta-feira
Quem vive na Trofa vai passar a ter mais uma opção para fazer as compras de supermercado. O ALDI abre a sua primeira loja no concelho esta sexta-feira com uma oferta especial para assinalar a inauguração: um vale de 5 euros para descontar numa compra futura de, pelo menos, 20 euros.
O novo supermercado fica na Rua 16 de Maio, na antiga Estrada Nacional 104, e tem cerca de 1000 metros quadrados de área de venda. Com esta abertura, a cadeia chega às 168 lojas em Portugal.
Como conseguir o desconto de 5 euros no ALDI?
No dia da inauguração, os clientes vão receber um vale de desconto de 5 euros, que poderá ser utilizado numa compra posterior de valor igual ou superior a 20 euros.
E as novidades não ficam por aqui. Nas semanas seguintes à abertura, estão previstas outras promoções em produtos essenciais para o dia a dia.
Novo supermercado tem 72 lugares de estacionamento
Para quem se deslocar de carro, a loja dispõe de 72 lugares de estacionamento, incluindo três destinados a pessoas com mobilidade reduzida.
Há também quatro pontos de carregamento para veículos elétricos, suporte para bicicletas e uma zona própria para deixar os cães enquanto se fazem as compras.
O espaço foi ainda preparado para receber painéis fotovoltaicos, cuja instalação está prevista para uma fase posterior à abertura.
ALDI cria 20 empregos na Trofa
A chegada do supermercado trouxe cerca de 20 novos postos de trabalho, tendo sido dada preferência ao recrutamento de pessoas da região.
A loja vai também colaborar com a Re-Food Trofa, através da doação de excedentes alimentares. A instituição conta com cerca de 78 voluntários e parceiros locais e ajuda semanalmente mais de 250 pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A abertura implicou ainda algumas melhorias na zona envolvente, incluindo a instalação de uma nova conduta de águas pluviais e a pavimentação da área próxima do supermercado.
Esta é a terceira inauguração do ALDI na Área Metropolitana do Porto em 2026.