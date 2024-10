Chegou o dia! Aldi começa hoje a vender o seu robot tipo Bimby (mais barato que o do Lidl)

É hoje o dia! Nesta quarta-feira chegam às prateleiras dos supermercados Aldi um dos produtos mais desejados de sempre: um robot de cozinha tipo Bimby, que custa quaatro vezes menos. Disponível por tempo limitado (atenção!), este Robot de Cozinha com Ligação Wi-Fi da MasterPro está à venda por apenas 279 euros, representando uma poupança de 30% face ao preço habitual deste modelo.

Para quem sempre desejou ter uma Bimby, mas o custo superior a mil euros demove desse desejo, esta versão mais acessível, cerca de quatro vezes mais barata, apresenta-se como uma excelente oportunidade. Este robô de cozinha foi desenvolvido para facilitar as tarefas culinárias, permitindo preparar uma vasta gama de pratos em poucos minutos e com o mínimo esforço. O que mais ambicionamos? As receitas são guiadas passo a passo através do monitor tátil.

O Robot de Cozinha com Ligação Wi-Fi substitui vários utensílios e eletrodomésticos, como panelas, frigideiras, balanças, batedeiras, vaporizadores, picadores, liquidificadores, moinhos de café e até iogurteiras. Tal como as versões mais caras, corta, mistura, emulsiona, aquece, ferve, amassa, cozinha a vapor, tritura e até prepara iogurtes, entre outras funções. Com a tecnologia IntelliTemp, consegue controlar a temperatura com precisão, permitindo um aquecimento e arrefecimento rápidos para garantir os melhores resultados, seja para molhos simples ou refeições completas.

O robô possui 9 programas automáticos, 12 velocidades e um intervalo de temperatura entre 37ºC e 130ºC. Além disso, dispõe de uma função de inversão das lâminas, ideal para evitar que alimentos delicados sejam esmagados durante a cozedura lenta. Compacto e fácil de limpar, todas as peças não elétricas, incluindo o copo de 3 litros em aço inoxidável, podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

Uma das grandes vantagens deste robô é a capacidade de cozinhar em quatro níveis ao mesmo tempo, facilitando o processo de ‘batch cooking’, ideal para preparar várias refeições de uma só vez e armazená-las para consumo ao longo da semana.

O Robot de Cozinha com Ligação Wi-Fi vem equipado com uma variedade de acessórios, como um batedor tipo borboleta, discos para o processador de alimentos, espátula, lâminas de aço inoxidável, tampa com abertura para adicionar ingredientes durante a cozedura, copo medidor, lâmina de mistura e vaporizador de dois níveis. No monitor, estão disponíveis 350 receitas pré-programadas, que podem ser atualizadas através da ligação Wi-Fi, desenvolvidas pelo Cook & Chef Institute. O robô foi concebido em colaboração com mais de 100 chefs de renome e 20 instituições culinárias, promovendo uma alimentação saudável e saborosa.