Robô do Aldi é quatro vezes mais barato do que a Bimby (até bate preços do Lidl e Continente)

A partir de 2 de outubro, os supermercados Aldi vão ter à venda por tempo limitado o robô de cozinha Multicooker Touch da Masterpro por apenas 279 euros, menos 30% do que o preço normalmente praticado neste modelo.

Por isso, para quem sonha ter uma Bimby, mas não quer ou não pode gastar mais de mil euros num robô, esta versão, cerca de quatro vezes mais barata, é uma oportunidade exclente. Este robô promete facilitar a vida na cozinha, permitindo preparar qualquer prato em poucos minutos, praticamente sem esforço. O que mais adoramos? Sermos guiados pelas receitas passo a passo no pequeno monitor touch.

O Multicooker Touch substitui uma grande variedade de utensílios e aparelhos, como panelas, frigideiras, balanças de cozinha, batedeiras, vaporizadores, picadores, liquidificadores, moinhos de café e até iogurteiras. Este robô, tal como os seus ‘irmãos’ mais caros, também corta, mistura, emulsiona, aquece, ferve, amassa, coze a vapor, tritura, e até prepara iogurtes, entre muitas outras funções.

Com a sua tecnologia IntelliTemp, consegue controlar a temperatura de forma precisa, aquecendo e arrefecendo rapidamente para garantir o melhor resultado em qualquer receita, desde molhos simples a refeições completas do dia a dia.

O robô tem nove programas automáticos, 12 velocidades e um intervalo de temperatura que varia entre 37ºC e 130ºC. Também possui uma função de inversão das lâminas, que evita esmagar alimentos delicados em receitas de cozedura lenta. Compacto e fácil de limpar, todas as peças não elétricas são laváveis na máquina, incluindo o copo de 3 litros de aço inoxidável.

Uma das grandes vantagens deste aparelho é a possibilidade de cozinhar em quatro níveis ao mesmo tempo, o que facilita o processo de ‘batch cooking’ (método em que se preparam várias receitas ao mesmo tempo em poucas horas e se armazenam no congelador para toda a semana).

O Multicooker Touch vem com vários acessórios, tal como os restantes robôs: um batedor tipo borboleta, discos para o processador de alimentos, espátula, lâminas de aço inoxidável, tampa com abertura para adicionar ingredientes durante a cozedura, copo de medição, lâmina de mistura e vaporizador de dois níveis.

No pequeno monitor, vai encontrar 350 receitas pré-programadas que podem ser atualizadas com ligação Wi-Fi, compostas pela Cook & Chef Institute. O Multicooker Touch foi desenvolvido em colaboração com mais de 100 chefs de topo e 20 instituições culinárias, promovendo a alimentação saudável e o sabor.