Aldi tem mais de 80 produtos novos para o Natal, mas foi este bolo de bolacha que nos chamou a atenção

O Natal ainda parece distante no calendário, mas já começa a fazer-se sentir nas prateleiras dos supermercados. No caso do Aldi, chega acompanhado de mais de 80 novidades na gama Gourmet Finest Cuisine e garantimos: vale a pena espreitar a nossa galeria para ver o que chegou. Mas, no meio de tantas novidades, houve uma que nos saltou à vista: o Bolo de Bolacha com Speculoos e Café. Não se assuste com o nome esquisito: speculoos é o nome de um biscoito tradicional da gastronomia belga e holandesa.

A novidade faz parte da edição de Natal da Gourmet Finest Cuisine, que este ano chega às lojas com 110 produtos, dos quais mais de 80 são novos. A seleção inclui combinações que dificilmente passariam despercebidas numa mesa de festa, como gyozas de pato e laranja, croquetes de trufa, rissóis de frango, shiitake e alheira ou bombons de chocolate negro recheados com licores portugueses.

Mas voltemos à sobremesa. O bolo de bolacha é daqueles clássicos que dispensam apresentações e que raramente precisam de uma ocasião especial para aparecer. A versão do Aldi troca parte da previsibilidade por um ingrediente que tem dado muito que falar: o speculoos. A bolacha de origem belga, conhecida pelos aromas de canela e outras especiarias, tem conquistado espaço na pastelaria e nas tendências gastronómicas, chegando agora a uma das sobremesas mais familiares das mesas portuguesas.

Ao que nos explicou fonte do Aldi, a escolha não foi por acaso. A marca quis acompanhar a popularidade crescente deste sabor e juntá-lo ao café, um ingrediente que os portugueses conhecem bem e que encontra no bolo de bolacha um lugar quase natural. O resultado é uma combinação que joga entre dois universos: a memória de uma sobremesa de família e a curiosidade por um sabor que tem estado no centro das atenções.

O bolo custa 5,99 euros e vai estar à venda nas lojas Aldi até ao final do ano, enquanto houver stock.