Brinquedos de madeira a metade do preço: estão no Aldi a partir de 4.99 euros

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A ALDI vai lançar este sábado uma nova coleção de brinquedos da marca Toylino, com propostas de madeira, jogos educativos e brinquedos de inspiração Montessori. A seleção inclui opções para diferentes idades, com preços a partir de 4,99 euros e descontos até 50%.

A campanha chega às lojas numa altura em que muitas famílias começam a preparar o Natal e reúne brinquedos que procuram aliar a diversão à aprendizagem.

Que brinquedos vão estar à venda na ALDI?

A coleção inclui cozinhas de madeira, brinquedos sensoriais, jogos de motricidade fina e equipamentos que incentivam a aprendizagem através da brincadeira.

Entre as opções anunciadas pela cadeia de supermercados estão:

Jogos Cérebro Ativo (+3 anos): 4,99 euros

Jogos de Motricidade Fina (+3 anos): 6,99 euros

Tabuleiros Montessori (+3 anos): 9,99 euros

Caixa com Figuras (+18 meses): 9,99 euros

Brinquedos de Cozinha (+3 anos): 11,99 euros

Quadro Multifuncional (+3 anos): 13,99 euros

Estante para Livros Infantis: 19,99 euros

Máquina de Faz de Conta (+2 anos): 19,99 euros

Brinquedos Sensoriais Montessori (+2 anos): 19,99 euros

Equipamento de Escalada em Madeira XL (+2 anos): 22,99 euros

Jogos de Equilíbrio em Madeira (+2 anos): 23,99 euros

Torre de Aprendizagem (+1 ano): 29,99 euros

Cozinha de Madeira (+3 anos): 39,99 euros

Casa de Bonecas XL (+3 anos): 39,99 euros

Brinquedos que juntam diversão e aprendizagem

Segundo o ALDI, os brinquedos de inspiração Montessori foram concebidos para acompanhar diferentes fases do crescimento infantil, incentivando a descoberta, a aprendizagem prática, a destreza manual e a capacidade de resolução de problemas.

A variedade de propostas permite brincar individualmente, criar histórias ou partilhar atividades em família. A coleção Toylino estará disponível nas lojas ALDI por tempo limitado e enquanto houver stock.