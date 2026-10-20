Brinquedos de madeira a metade do preço: estão no Aldi a partir de 4.99 euros
A ALDI vai lançar este sábado uma nova coleção de brinquedos da marca Toylino, com propostas de madeira, jogos educativos e brinquedos de inspiração Montessori. A seleção inclui opções para diferentes idades, com preços a partir de 4,99 euros e descontos até 50%.
A campanha chega às lojas numa altura em que muitas famílias começam a preparar o Natal e reúne brinquedos que procuram aliar a diversão à aprendizagem.
Que brinquedos vão estar à venda na ALDI?
A coleção inclui cozinhas de madeira, brinquedos sensoriais, jogos de motricidade fina e equipamentos que incentivam a aprendizagem através da brincadeira.
Entre as opções anunciadas pela cadeia de supermercados estão:
Jogos Cérebro Ativo (+3 anos): 4,99 euros
Jogos de Motricidade Fina (+3 anos): 6,99 euros
Tabuleiros Montessori (+3 anos): 9,99 euros
Caixa com Figuras (+18 meses): 9,99 euros
Brinquedos de Cozinha (+3 anos): 11,99 euros
Quadro Multifuncional (+3 anos): 13,99 euros
Estante para Livros Infantis: 19,99 euros
Máquina de Faz de Conta (+2 anos): 19,99 euros
Brinquedos Sensoriais Montessori (+2 anos): 19,99 euros
Equipamento de Escalada em Madeira XL (+2 anos): 22,99 euros
Jogos de Equilíbrio em Madeira (+2 anos): 23,99 euros
Torre de Aprendizagem (+1 ano): 29,99 euros
Cozinha de Madeira (+3 anos): 39,99 euros
Casa de Bonecas XL (+3 anos): 39,99 euros
Brinquedos que juntam diversão e aprendizagem
Segundo o ALDI, os brinquedos de inspiração Montessori foram concebidos para acompanhar diferentes fases do crescimento infantil, incentivando a descoberta, a aprendizagem prática, a destreza manual e a capacidade de resolução de problemas.
A variedade de propostas permite brincar individualmente, criar histórias ou partilhar atividades em família. A coleção Toylino estará disponível nas lojas ALDI por tempo limitado e enquanto houver stock.