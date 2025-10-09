Aldi lança estendal dois em um: extensível e facilita uma das tarefas mais irritantes

A máquina depiladora de menos de 100 euros que a sua esteticista não quer que descubra

Secar roupa dentro de casa ou na varanda é sempre uma tarefa que ninguém adora fazer, especialmente quando o espaço é reduzido para o uso do mesmo. No entanto o Aldi tem um novo produto que resolve este problema - e não só. Trata-se de um estendal extensível da Home Creation, que vai estar disponível a partir da próxima semana.

O novo modelo destaca-se por ser ajustável em comprimento — entre 111 e 200 centímetros —, o que o torna perfeito tanto para varandas pequenas como para áreas de lavandaria mais amplas. Um dos pormenores mais úteis está no suporte lateral próprio para pendurar meias, dispensando o uso de molas, algo que é bastante prático e que poupa muito tempo.

Com um design moderno e estrutura robusta, o estendal está disponível em diferentes cores e promete ser um verdadeiro aliado nas tarefas domésticas. O preço é também uma das grandes vantagens: 32,99 euros por unidade.

