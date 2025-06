Vai abrir mais um supermercado Aldi em Portugal. E terá vales de compras e café grátis

Cosméticos distinguidos no Top Beleza 2025 custam menos de 3 euros no Aldi

A partir desta quinta-feira, dia 5 de junho, quem vive (ou passa) por Felgueiras vai ter uma nova paragem obrigatória para as compras do dia a dia. A ALDI Portugal acaba de inaugurar a sua primeira loja no concelho, e a novidade é dupla: além de ser mais um espaço da marca, trata-se da estreia da ALDI em formato retail park no país — mais concretamente no Nova Terra Felgueiras Retail Park.

Com uma área de vendas de mil metros quadrados, esta nova loja promete facilitar a rotina de quem procura produtos frescos, bons preços e compras rápidas, sem complicações. Frutas e legumes frescos, pão quente várias vezes ao dia, marcas exclusivas da ALDI e as habituais semanas temáticas são só alguns dos destaques.

Um espaço pensado para todos — até para os cães

O novo espaço inclui estacionamento com capacidade para 282 veículos (com lugares para mobilidade reduzida), suportes para bicicletas e até uma zona de “dog parking”, onde é possível deixar o patudo em segurança enquanto se faz a lista das compras. Para os mais atentos à sustentabilidade, há mais boas notícias: o espaço prevê instalação de painéis solares e carregadores para veículos elétricos.

Uma loja com impacto local — e não só económico

Além de trazer uma nova opção de compras para a zona, a abertura da loja representa também a criação de cerca de 20 novos postos de trabalho, com enfoque no recrutamento local. E há ainda um lado solidário: os excedentes alimentares da loja serão doados à Associação para o Desenvolvimento e Progresso de Várzea, uma entidade que presta apoio diário a dezenas de pessoas no concelho.

Inauguração com brindes, descontos e até prémios

Para celebrar a chegada a Felgueiras, a ALDI preparou um conjunto de surpresas para os primeiros visitantes. Quem fizer compras na loja nesta fase inicial recebe um vale de 5 € (em compras a partir de 25 €), plantas, sacos reutilizáveis e até uma degustação gratuita de café Barissimo®.

Há ainda um jogo interativo onde os clientes podem habilitar-se a ganhar prémios das marcas próprias da insígnia, numa espécie de caça ao tesouro de supermercado.

Uma aposta clara no Norte (e na conveniência)

Esta nova loja reforça a presença da ALDI no Norte de Portugal — uma região que a marca assume como estratégica. O foco? Continuar a democratizar o acesso a produtos de qualidade a preços acessíveis, com uma experiência de compra prática, rápida e descomplicada.