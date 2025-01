É o fim dos pés frios: Aldi revoluciona o interior dos nossos sapatos por menos de 2 euros

Com a chegada dos meses mais frios, manter os pés quentes pode ser um verdadeiro desafio, principalmente quando temos crianças em casa. Acabamos com aquela sensação de pés húmidos, que vão arrefecendo até ficarmos desconfortáveis.

E é neste cenário que ficámos muito entusiasmados com uma das novidades que está nas prateleiras do Aldi desde quarta-feira: falamos de palmilhas térmicas que conseguem manter o calor dentro do calçado.

Para os adultos, há palmilhas disponíveis nos tamanhos 38/39 a 44/45 por 1,99 euros. Já para as crianças, o Aldi disponibiliza uma versão específica no tamanho 36 por apenas 1,79 euros. Ambas são feitas com camadas isolantes que ajudam a reter o calor natural dos pés e a bloquear o frio do solo.

A combinação de um revestimento almofadado com uma base refletora garante um conforto térmico extra, transformando os nossos sapatos em autênticas pantufas de exterior.

Fáceis de ajustar ao formato do pé e compatíveis com vários tipos de calçado. Como se trata de um artigo sazonal, o melhor é não perdermos tempo a ir às lojas do Aldi.