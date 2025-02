Vai abrir um novo Aldi na margem sul. E os clientes vão receber presentes e vales de compras

Vai abrir uma nova loja Aldi, a primeira de 2025, no Monte de Caparica, uma abertura que vai criar cerca de 20 novos postos de trabalho. A nova loja inaugura nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, e terá mais de mil metros quadrados de área de vendas, num novo espaço que vai servir moradores e estudantes da vila.

Prémios e transporte grátis para os clientes

No dia de inauguração, os clientes terão a oportunidade de receber um vale de desconto de 5 euros para utilizar em compras superiores a 25 euros, válido até 11 de março de 2025. Os visitantes serão também presenteados com plantas de boas-vindas, sacos reutilizáveis e poderão desfrutar de uma degustação de café da Barissimo, marca própria da ALDI.

Para assinalar esta abertura, a ALDI disponibilizará ainda um serviço de shuttle gratuito com várias paragens entre a rotunda da Faculdade de Ciências e Tecnologia e a loja do Monte de Caparica, de modo a facilitar o acesso dos clientes à nova loja. Este serviço incluirá paragens nas estações do Monte de Caparica, Fomega, Boa Esperança e Pragal. Assim, entre os dias 12 e 15 de fevereiro, os clientes poderão usufruir de uma carrinha “Pão de Forma”, que estará disponível durante o período da manhã (entre as 10h e as 12h).

Situada na Rua Forjaz Trigueiros, na Quinta do Brasileiro, a nova loja tem os produtos a que já nos habituou, incluindo frutas e legumes frescos, pão quente reposto várias vezes ao dia, uma máquina self-service de sumo de laranja natural, semanas temáticas e muito mais.

A loja conta com estacionamento gratuito com capacidade para 96 veículos - abrangendo lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida e famílias - e, ainda, dogs parking e suportes para bicicletas. Adicionalmente, o espaço contará com quatro postos de carregamento para veículos elétricos e estará igualmente preparado para a instalação de painéis solares.

Os excedentes alimentares desta loja vão ser dados à Refood Almada, instituição com a qual a Aldi já colabora nas lojas do Feijó e Laranjeiro, e que apoia atualmente cerca de 420 pessoas.

Com esta abertura, a insígnia passa a contar com 21 lojas no distrito de Setúbal, sendo esta a quarta no município de Almada, juntando-se às do Feijó, Laranjeiro e Aroeira.