Aquece os pés e costas: este novo produto do Aldi é o que mais precisávamos para os dias frios

Vai chegar ao Aldi os melhores acessórios para o aquecer nos dias mais frios
IOL
Ontem às 17:06
Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada

Com o frio a chegar, o Aldi prepara-se para aquecer os dias (e as noites) dos portugueses com uma nova oferta irresistível. A partir de sábado, dia 15 de novembro, chegam às lojas Aldi os acessórios de aquecimento Ambiano, ideais para os dias frios que se aproximam.

Com potência de 100 W, os acessórios Ambiano contam com nove níveis de temperatura, permitindo ajustar o calor de acordo com a preferência de cada pessoa. Dispõem ainda de função de temporizador, que garante um uso mais seguro e eficiente, perfeito para quem quer aquecer-se sem preocupações.

O produto vem acompanhado de três anos de garantia e apresenta-se como uma solução prática, moderna e acessível para os dias frios que se aproximam.

Por apenas 19,99 euros, este conjunto promete ser o aliado perfeito para quem sofre com o frio ou simplesmente gosta de relaxar com o máximo aconchego.

