Esqueça a Zara e a Primark: está no Aldi a parka impermeável que se transforma em colete

O Aldi tem à venda um casaco 2 em 1, ideal para os dias chuvosos e frios
IOL
Há 1h e 38min
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL

O ALDI voltou a surpreender com uma das peças mais versáteis da estação: uma parka impermeável que inclui um colete acolchoado amovível, permitindo usar a peça de duas formas diferentes. Tudo isto por apenas 34,99 euros, um preço difícil de igualar até pelas grandes marcas de fast fashion.

A parka destaca-se não só pela funcionalidade, mas também pela estética minimalista que combina com praticamente qualquer look de inverno. O interior traz um colete quente com fecho, perfeito para os dias mais frios, enquanto a camada exterior garante proteção contra chuva e vento. Quando o tempo melhora, basta retirar o colete e usar apenas a parka leve, ou então abdicar da camada exterior e ficar apenas com o colete.

A peça conta ainda com pormenores práticos, como fechos resistentes, molas reforçadas, punhos justos para cortar o frio e um corte confortável que facilita o movimento. É ideal para quem procura uma solução prática para enfrentar as variações de temperatura típicas do outono e inverno.

Disponível nas lojas ALDI, esta parka/colete 2 em 1 promete ser um dos achados da estação e uma alternativa acessível às opções mais caras da Zara ou da Primark.

 

