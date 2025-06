Estendal do Aldi acaba com uma das tarefas domésticas mais irritantes de sempre

Secar roupa dentro de casa ou na varanda é sempre uma tarefa que ninguém adora fazer, especialmente quando o espaço é reduzido para o uso do mesmo. No entanto o Aldi tem um novo produto que resolve este problema - e não só. Trata-se de um estendal extensível, que já está à venda nas lojas por 29,99 euros.

Um dos pormenores mais úteis está no suporte lateral próprio para pendurar meias, dispensando o uso de molas, algo que é bastante prático e que poupa muito tempo. Para além disso tem acabamentos antiderrapantes que garantem estabilidade, mesmo com carga completa de roupa.

O estendal apresenta um design funcional e moderno, com estrutura dobrável em metal e detalhes em azul turquesa. As medidas variam entre 111 e 200 cm de comprimento, com 90,5 cm de altura e 54,5 cm de profundidade, o que permite adaptar-se tanto a espaços pequenos como a áreas maiores.

