Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL

Não sabe como decorar a sua mesa de consoada? O Aldi tem tudo o que precisa para tornar a sua mesa de Natal elegante e acolhedora
IOL
Hoje às 11:27
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros

O Natal está quase aí à porta e começa a época dos enfeites e da decoração. E o que não pode mesmo faltar é a decoração da mesa de consoada. É mais do que um local de refeição – é onde o espírito de Natal ganha vida, através da criação de memórias e da partilha de momentos com família e amigos.

Para ajudar a tornar a sua mesa ainda mais especial, o ALDI apresenta o seu Serviço de Natal. Entre os artigos disponíveis, destacam-se os pratos de Natal em conjuntos de 12 peças, o prato rotativo de servir e as toalhas de mesa.

Com um design cuidado e preços acessíveis, este serviço mostra que não é preciso gastar muito para criar uma mesa que faz corar a Vista Alegre ou a SPAL. Todos os artigos já estão disponíveis em todas as lojas ALDI. Percorra a galeria acima e escolha os seus favoritos.

