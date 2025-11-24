Facebook Instagram
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes

Além de reforçar a oferta de proximidade, estas aberturas trazem também impacto positivo para as comunidades locais
IOL
Há 1h e 44min
De 239€ para 149€: o aspirador que rivaliza com o Dyson está muito mais barato nesta Black Friday

Há excelentes notícias para quem mora na Amadora e em Setúbal. É já nesta semana (26 e 28 de novembro) que abrem mais duas lojas gigantes Aldi nestes dois concelhos da Grande Lisboa.

Na Amadora, a abertura acontece em Venda Nova e o espaço promete ser um novo ponto de referência para a zona. A loja terá dois pisos e foi pensada para responder ao ritmo urbano da cidade, oferecendo um ambiente mais moderno e funcional para quem prefere fazer as compras do dia a dia com rapidez.

Em Setúbal, é a freguesia de S. Sebastião que recebe a nova loja, num local central e fácil de chegar, pensado para tornar o acesso a produtos essenciais ainda mais simples para os moradores.

Além de reforçar a oferta de proximidade, estas aberturas trazem também impacto positivo para as comunidades locais, com a criação de novos postos de trabalho. A ALDI mantém ainda o seu compromisso social, destinando excedentes alimentares a instituições das respetivas regiões: o Centro Social Nova Aliança, na Amadora, e a Refood Setúbal.

